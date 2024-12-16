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"Кому это нужно?" Российский боксер заявил, что Усик может поддаться Фьюри

Александр Чеканов
Спортивные новости
3 минуты
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'Кому это нужно?' Российский боксер заявил, что Усик может поддаться Фьюри

Российский боксер Магомед Курбанов (25-1, 13 КО) выдал невероятно абсурдную мысль о том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) может специально проиграть реванш Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО). По словам бывшего претендента на титул чемпиона мира в первом среднем весе, это создаст все условия для проведения третьего поединка украинца и британца.

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Такое мнение Курбанов озвучил в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. При этом 29-летний дагестанец сам же и подчеркнул нелепость своего высказывания, отметив, что наигранность в действиях Усика при таком развитии событий будет заметна всем экспертам.

"Кому это нужно?" Российский боксер заявил, что Усик может поддаться Фьюри
"Кому это нужно?" Российский боксер заявил, что Усик может поддаться Фьюри

"Может, даже сам Усик захочет сделать так, чтобы победил Фьюри. С точки зрения бизнеса трилогия хороший ход. Может, Усик поймёт, что превосходит Фьюри, и по очкам отдаст бой, тогда трилогия состоится. Но если это будет наигранно, это будет всем видно. И умные люди не сделают трилогию. Зачем это нужно?" – сказал Курбанов.

"Кому это нужно?" Российский боксер заявил, что Усик может поддаться Фьюри

Отметим, что в последнее время в России активно желают поражения Усику 21 декабря. Тренер сборной РФ Эдуард Кравцов также намекнул на то, что желает видеть победу британца. А олимпийский чемпион Алексей Тищенко, высказываясь о реванше, вообще "забыл", что в нем примет участие украинец. В свою очередь в росСМИ с завистью отреагировали на гонорар нашего чемпиона.

"Кому это нужно?" Российский боксер заявил, что Усик может поддаться Фьюри

На минувшей неделе боксеры завершили подготовку к своему второму поединку. Украинец прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Тайсон рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

"Кому это нужно?" Российский боксер заявил, что Усик может поддаться Фьюри

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

"Кому это нужно?" Российский боксер заявил, что Усик может поддаться Фьюри
"Кому это нужно?" Российский боксер заявил, что Усик может поддаться Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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