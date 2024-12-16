'Кому это нужно?' Российский боксер заявил, что Усик может поддаться Фьюри

Российский боксер Магомед Курбанов (25-1, 13 КО) выдал невероятно абсурдную мысль о том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) может специально проиграть реванш Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО). По словам бывшего претендента на титул чемпиона мира в первом среднем весе, это создаст все условия для проведения третьего поединка украинца и британца.

Видео дня

Такое мнение Курбанов озвучил в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. При этом 29-летний дагестанец сам же и подчеркнул нелепость своего высказывания, отметив, что наигранность в действиях Усика при таком развитии событий будет заметна всем экспертам.

"Может, даже сам Усик захочет сделать так, чтобы победил Фьюри. С точки зрения бизнеса трилогия хороший ход. Может, Усик поймёт, что превосходит Фьюри, и по очкам отдаст бой, тогда трилогия состоится. Но если это будет наигранно, это будет всем видно. И умные люди не сделают трилогию. Зачем это нужно?" – сказал Курбанов.

Отметим, что в последнее время в России активно желают поражения Усику 21 декабря. Тренер сборной РФ Эдуард Кравцов также намекнул на то, что желает видеть победу британца. А олимпийский чемпион Алексей Тищенко, высказываясь о реванше, вообще "забыл", что в нем примет участие украинец. В свою очередь в росСМИ с завистью отреагировали на гонорар нашего чемпиона.

На минувшей неделе боксеры завершили подготовку к своему второму поединку. Украинец прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Тайсон рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!