Конкурент Усика увидел фото обстрелов Украины перед чемпионским боем: его реакция попала на видео

Временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) встретился с легендарным Владимиром Кличко (64-5-0-1, 54 КО). Новозеландец и украинец пообщались накануне поединка конкурента Александра Усика (23-0, 14 КО) с британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 20 КО).

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Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале DAZN Boxing. Паркер, который подерется с Дюбуа 22 февраля, поинтересовался у Владимира, где тот сейчас проживает, а после того, как украинец назвал Киев, задал вопрос о войне в нашей стране.

Кличко-младший продемонстрировал Паркеру фото очередных обстрелов со стороны России, на что тот осудительно покачал головой. "Это все происходит вокруг, когда ты там?" – спросил боксер Владимира.

"Да, это все происходит вокруг. Это другая жизнь, братан. Очень много смертей. Да, я постоянно живу в Украине. Мужчинам до 60 невозможно покинуть страну. Ты можешь выехать только по особым случаям. Если будешь служить своей стране", – сказал наш соотечественник.

Отметим, что Дюбуа уже бросил вызов Усику, когда появился в ринге после победы украинца в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Даниель позже объяснил свой поступок.

Напомним, что Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде в августа 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, американские журналисты телеканала ESPN выразили уверенность в том, что Владимир Кличко возобновит карьеру в 2025 году. Также украинец недавно засветился на спаррингах с боксерами из нашей страны.

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