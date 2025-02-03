"Критикую тех, кто пытается убить": Усик рассказал, чему противостоит в Украине
Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик раскритиковал ситуацию в украинском любительском боксе, где уже долгое время идет противостояние вокруг поста президента национальной федерации. По словам нашего соотечественника, все это негативно влияет на самих спортсменов.
Об этом Усик заявил в интервью украинскому изданию Forbes, пишет портал Tribuna.com. 38-летний бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях подчеркнул, что всегда будет поддерживать атлетов, а также уже инвестирует в развитие украинского бокса.
"Я не критикую украинский бокс. Я критикую тех, кто пытается его убить. Когда я боксировал в любителях, в основном все было неплохо. Потом в федерации началась история, что каждый хочет тянуть одеяло на себя и стать боссом. А страдают от этого ребята-боксеры. Я не хочу стать инвестором, я уже им являюсь. Развиваю бокс, буду делать это и в дальнейшем. Когда у меня получится, буду продолжать и давать возможность спортсменам развиваться в любительском, украинском и мировом боксе", – сказал Усик.
Отметим, что перед стартом Олимпийских игр 2024 года в Париже Александр выплатил финансовые премии участникам турнира. Также Усик выплатил 100 долларов победителю соревнований во Франции Александру Хижняку.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о ситуации в тренировочном лагере перед поединком против Тайсона Фьюри.
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