'Квалификация российских боксеров выше': в РФ нелепо загнобили Усика и Фьюри

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов выразил нелепое мнение о том, что второй поединок Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) значительно уступает реваншу Артура Бетербиева (21-0, 20 КО) и Дмитрия Бивола (23-1, 12 КО). По словам представителя РФ, его соотечественники, которые позорно прячутся под флагами других стран, более мастеровитые боксеры.

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Об этом Хрюнов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Бывший представитель Александра Поветкина при этом не смог привести никаких аргументов в пользу своего мнения, а просто решил принизить значимость реванша Усика и Фьюри.

"Реванш Бетербиев – Бивол? Это то, что стоит смотреть. Предсказуемо, что реванш так быстро организовали. В зависимости от того, как сложится второй бой, можно будет говорить о третьем. Обоим желаю удачи, болеть буду за Артура. Этот бой в 180 раз интереснее поединка Александра Усика против Тайсона Фьюри, потому что квалификация российских боксеров, технико-тактические действия по уровню выше, это настоящий бой", – сказал Хрюнов.

Перед этим он пожелал Усику разгромно проиграть Фьюри. В свою очередь так называемый президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев выразил уверенность, что у украинца не будет шансов в бою с Бетербиевым.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

Интересно, что перед реваншем произошла странная ситуация, когда букмекеры занизили шансы украинца на успех. При этом эксперты продолжают настаивать на том, что Усик снова победит. Например, ветеран Дерек Чисора отметил, что у Фьюри практически нет шансов реваншироваться. А британский промоутер Бен Шалом просто поставил крест на Тайсоне и его возможностях побить украинца.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и объединил все пояса супертяжелого дивизиона.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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