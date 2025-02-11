Легендарный Коллина предложил революционно изменить правила футбола: чего касается

Легендарный итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина выступил с инициативой запретить игрокам добивать мяч после того, как вратарь отбил пенальти. С соответствующим предложением о революционном изменении в правилах он обратился в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

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Об этом Коллина рассказал в интервью изданию La Repubblica. По словам рефери финалов чемпионата мира и Лиги чемпионов, подобное нововведение немного уравняет шансы вратарей с исполнителями 11-метровых, который часто получают преимущество из-за несоизмеримости возможности забить и нарушения против них.

"Я уже говорил об этом в ходе обсуждений, которые мы проводили в IFAB: один удар – это единственный шанс. Как в пенальти после дополнительного времени: никакого добивания. Либо ты забиваешь, либо мы возобновляем игру ударом от ворот. Кроме того, таким образом можно будет избежать толкотни на линии штрафной, которая происходит сегодня перед ударом с 11 метров, когда игроки похожи на стадо лошадей", – сказал Коллина.

Отметим, что недавно стало известно, что Европейский футбольный союз (УЕФА) намерен изменить формат проведения матчей Лиги чемпионов и других континентальных турниров.

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