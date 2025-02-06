Российская фигуристка Камила Валиева пока не выполнила решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который лишил ее всех наград из-за применения допинга. 18-летняя спортсменка из Казани спустя год все еще не вернула ни одну из своих медалей, которые завоевала благодаря запрещенным веществам.

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Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство ТАСС. Речь идет о "золоте" чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023) и отдельных его этапов.

В информагентстве отметили, что "на данный момент ни одна из медалей не была перераспределена и передана спортсменкам".

Отметим, что CAS вынес решение по скандалу с Валиевой в январе 2024 года. Россиянка была дисквалифицирована на четыре года, а срок ее отстранения истекает 25 декабря 2025-го.

В анализе фигуристки на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества. Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга.

Напомним, что Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с диктатором Владимиром Путиным. Спортсменка сидела по левую руку с главой российского террористического государства.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова потребовала отдать под суд руководителей антидопинговых организаций за санкции в отношении россиян.

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