'Можно и не быстро, 2–3 раунда': звезды спорта рассказали, как Усик приходил в гимнастический зал, какой боксер вне ринга, и дали прогноз на бой

Харизматичный, амбициозный, но искренний, открытый и готовый прийти на помощь – так характеризуют Александра Усика (23-0, 14 КО) звезды украинского спорта, которые знают его лично. В ночь с 19-го на 20-е июля они готовятся болеть за нашего объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке с обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 14 КО), но не все решились дать точный прогноз на предстоящий бой, ведь в дивизионе крымчанина все может решить один удар.

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Тем не менее титулованные спортсмены поделились с OBOZ.UA своими мыслями по поводу предстоящего реванша, вспомнили молодого Усика и отметили его огромную помощь Украине.

В первом поединке Усик – Дюбуа роковым стал 9 раунд – именно тогда украинец техническим нокаутом победил Динамита. Неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что скорее всего реванш закончится в 7,8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Оправдаются ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

ВАДИМ ГУТЦАЙТ, председатель НОК Украины, олимпийский чемпион по фехтованию на саблях

– Я знаю Сашу уже много лет. Когда он начинал свою карьеру, я был тогда директором Олимпийской базы в Конча-Заспе. Тогда он был молодой, амбициозный боксер, сейчас уже – большой, опытный чемпион мира.

Конечно, мы всегда болеем за Сашу, потому что есть и личные отношения, и вообще он – украинец, в Олимпийском доме висит его фото, как победителя Олимпийских игр, потому что он начинал свой путь с любительского бокса, выиграл сначала чемпионат мира, затем стал чемпионом в Лондоне-2012, а затем перешел в профессионалы. И мы дружим и всегда поддерживаем друг друга. Поэтому будем желать ему успеха.

– А что скажете по поводу хода боя и его результата?

– У нас в мыслях – только победа. Досрочно или нет? Посмотрим. Это очень сложно сказать. Конечно, хочу досрочно. Но это – тяжелый вес. Там сложная ситуация. Нужно контролировать дистанцию, как, кстати, и в фехтовании. Постоянно быть внимательным. Расслабляться не нужно, потому что можно пропустить один удар, и этого будет достаточно.

Я уверен, что Саша знает, что делает. Он – подготовленный профессиональный спортсмен. Поэтому будем надеяться на его победу.

– А какие, по вашему мнению, преимущества Саши?

– Уверенность, скорость, тактика. Потому что в боксе, как и в фехтовании, важна тактика. Это ноги, это умение тактически обманывать соперника. Поэтому он знает, что делает, поверьте мне. Он уже имеет такой опыт и в таком возрасте, что знает, что делать и как делать. Все зависит от него. От того, как он подойдет к этому бою – психологически, физически. Поэтому будем надеяться, что будет классно.

– А что можете сказать о Саше вне ринга, о его человеческих качествах? Ведь его считают одним из национальных лидеров.

– Ну да, один из спортивных послов в мире. И он – очень искренний человек, очень честный. Я его знаю почти 15 лет. И с того момента, когда он в свое время пришел в сборную Украины, то почти не изменился. Конечно, он стал более опытным и где-то более спокойным, но почти не меняется. Очень искренний, очень честный, очень открытый человек, с которым можно и серьезно пообщаться, и посмеяться.

Я люблю шутить, он любит шутить. Друг другу помогаем. Мы не часто общаемся, но я хочу сказать одно: когда я ему звоню, он всегда отвечает, и мы можем что-то решить вместе. И так же, когда он звонит по телефону. Это главное в дружбе и в уважении друг к другу.

Как я всегда говорю: каждый день ты можешь общаться, но когда придет время, вы можете не помочь друг другу. А у нас такие очень честные и открытые отношения. Что он звонит, что я звоню – мы всегда рядом, когда нужно помочь друг другу.

ГЕОРГИЙ ЗАНТАРАЯ, чемпион мира по дзюдо и депутат Киевсовета

– Конечно, я болею и буду болеть за Александра. Считаю, что он является одним из двигателей нашей истории сегодня. Он популяризирует Украину. И, конечно, я хотел бы, чтобы он выиграл. Он – спортивный дипломат, который работает на международной арене. Считаю, что это классно, он правильно и достойно справляется с этими задачами.

– Когда смотрите его бои, часто угадываете результат? Совпадает ли ваше мнение с мнением судей?

– Трудно сказать, но он же очевидно выигрывает (смеется). Визуально мы можем увидеть, что он переигрывает своих соперников, и я бы хотел, чтобы у него получилось все то, что он задумал. Ведь спортсмены очень много тренируются. И если он выигрывает, то наш флаг поднимается. Весь мир видит Украину и видит нашу проблему. Александр еще и говорит об этом. Он – крутой.

– Я знаю, что спортсмены не любят прогнозы. Но все же, как, по вашему болельщицкому мнению, закончится бой против Дюбуа?

– Я бы хотел, чтобы оно было феерично, красиво, нокаутом. Или быстро? Можно и не быстро, где-то два–три раунда (улыбается).

– А какие отметите сильные стороны Александра?

– Он – казак, он – украинец. Настоящий украинец, который показывает нашу историю. Самые сильные его стороны в том, что он говорит о нашей проблеме, о нашей истории и о нашей стране. И это очень важно делать в наши времена.

А чего ему стоит опасаться в бою? Да я не думаю, что могу ему что-то посоветовать, потому что он готовится, он знает подход, он знает тактику и сам планирует себе бой. А я бы, конечно, хотел победы. Александр, побеждай и прославляй нашу страну. Потому что благодаря таким победам знают Украину, знают нашу проблему и будут в дальнейшем помнить об этом.

МИХАЙЛО РОМАНЧУК, серебряный и бронзовый призер Олимпийских Игр, чемпион мира по плаванию

– Я думаю, что когда дерется Александр Усик, вся Украина смотрит и все болеют за него. Поэтому желать ему что-то не надо, надо просто верить в него. И я уверен, что вера всей нации, всех украинцев, она придаст ему силы, энергии и мощи.

– А вы знакомы лично? Ведь в свое время Усик был спортивным послом Украины на юношеских соревнованиях.

– Он был послом на юношеской Олимпиаде 2014 года в Нанкине. Именно тогда, когда я выиграл и получил "серебро". Его присутствие там очень мотивировало и помогло показать хороший результат.

– Мне кажется, что Александру удалось найти хороший баланс – он и классный спортсмен, и умеет себя презентовать, став одной из ключевых медийных личностей нашей страны.

– Да, он очень харизматичный. И это играет ему на руку, приносит большую пользу как в спортивной карьере, так и в обычной жизни. Поэтому таких людей в Украине .... да и не только в Украине, но и во всем мире – единицы. И то, что Александр – украинец, этим нужно очень сильно гордиться.

– Что можете сказать о его боксе? Конечно, с точки зрения, как говорится, диванного эксперта, болельщика.

– Я ходил на бокс пару месяцев. И могу сказать, что мне было бы очень трудно с тем (смеется). Нет, на самом деле, отметить что-то конкретное очень трудно, потому что я в боксе не очень разбираюсь, как и большинство диванных экспертов. Но единственное, что можно сказать: есть результат, которым все украинцы очень сильно гордятся.

– Как закончится бой, на ваш взгляд?

– Я думаю, что это будет тяжелый бой, но, конечно, что мы верим в лучшее.

– Обычно угадываете, как закончится бой и кому отдадут победу судьи?

– К сожалению, бокс – это субъективный вид спорта в некоторых моментах. Если ты, конечно, не нокаутировал соперника. Но в последних боях Александра все было хорошо (смеется). Поэтому все в порядке будет.

ИГОРЬ РАДИВИЛОВ, призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике, главный тренер женской сборной Украины

– Мы с Александром в свое время перед Олимпиадой-2012 в Лондоне работали вместе, знакомы. И моя семья, родители – мы всегда болеем за Александра и, как всегда, желаем ему победы.

– Что думаете по поводу боя против Дюбуа?

– Я считаю, что это – спорт. Александр, конечно, фаворит, по моему мнению. Такой человек техничный, сильный спортсмен, боксер. Но, повторюсь, что это – спорт, еще и бокс. Может произойти что угодно. И очень трудно сказать, кто победит. Но, я считаю, что это будет Александр. Я не специалист в боксе, а, как говорят, диванный эксперт. Но таково мое видение.

И я считаю, что сейчас Александр делает очень большое дело, ведь во всем мире знают, какие украинцы и на что они способны. Он – молодец, он всегда пропагандирует то, что надо. И мы поддерживаем его всеми своими силами.

– Насколько я поняла, вы знаете Александра лично. Какой он вне ринга?

– Мы давно не общались. Пару лет не виделись. Но когда видимся, он всегда такой человек открытый. Скажу, что добрый, уделит тебе время. Я понимаю, что это человек другого уровня. Он никогда не пренебрегал общением.

Помню, что перед Лондоном-2012 они и в гимнастический зал ходили. И мы к ним ходили, и на рыбалку вместе ходили.

– Вы научили его каким-то гимнастическим элементам?

– Они просто приходили немного изменить свой род деятельности. Это был период перед Олимпийскими играми и все боялись, чтобы никто, не дай Бог, не получил травму. Поэтому особо не рисковали. Вы понимаете, это как гимнасту пойти на бокс и получить (смеется). То же самое.

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