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На турнире ММА в Казахстане отказались включать гимн России. Видео

Александр Чеканов
Спортивные новости
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На турнире ММА в Казахстане отказались включать гимн России. Видео

Организаторы турнира по смешанным единоборствам Nomad Fighting Championship 12, который на минувших выходных прошел в Алматы, не стали включать гимн России перед поединком спортсмена из Дагестана. Боец простоял некоторое время в тишине после чего в октагон был вызван его соперник.

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Об этом информирует портал Tengri Sport. Перед боем между казахстанцем Азаматом Бакытовым и россиянином Мухамедом Калмыковым ринг-анонсер объявил представителя РФ и гимн страны-агрессорки, однако тот не прозвучал. Вместо этого практически сразу на помосте появился местный боец.

На турнире ММА в Казахстане отказались включать гимн России. Видео

Организаторы соревнований эпично объяснили эту ситуацию, сославшись на то, что российский гимн "не был скачан". "Это была техническая неполадка. Гимн не был скачан, и мы не стали задерживать эфир и сбивать настрой бойцам и продолжили дальше. Со всей командой Калмыкова мы после турнира встретились и переговорили. Они поняли ситуацию, и у них нет обид. Ничего преднамеренного не было в этой ситуации. Мы за дружбу народов и уважение друг к другу", – рассказал президент Nomad Fighting Мухамеджан Конысбеков.

На турнире ММА в Казахстане отказались включать гимн России. Видео

Поединок между Бакытовым и Калмыковым стал главным событием вечера и разыграл пояс промоушна. Он завершился победой россиянина во втором раунде.

На турнире ММА в Казахстане отказались включать гимн России. Видео

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