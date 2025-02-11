На турнире ММА в Казахстане отказались включать гимн России. Видео

Организаторы турнира по смешанным единоборствам Nomad Fighting Championship 12, который на минувших выходных прошел в Алматы, не стали включать гимн России перед поединком спортсмена из Дагестана. Боец простоял некоторое время в тишине после чего в октагон был вызван его соперник.

Видео дня

Об этом информирует портал Tengri Sport. Перед боем между казахстанцем Азаматом Бакытовым и россиянином Мухамедом Калмыковым ринг-анонсер объявил представителя РФ и гимн страны-агрессорки, однако тот не прозвучал. Вместо этого практически сразу на помосте появился местный боец.

Организаторы соревнований эпично объяснили эту ситуацию, сославшись на то, что российский гимн "не был скачан". "Это была техническая неполадка. Гимн не был скачан, и мы не стали задерживать эфир и сбивать настрой бойцам и продолжили дальше. Со всей командой Калмыкова мы после турнира встретились и переговорили. Они поняли ситуацию, и у них нет обид. Ничего преднамеренного не было в этой ситуации. Мы за дружбу народов и уважение друг к другу", – рассказал президент Nomad Fighting Мухамеджан Конысбеков.

Поединок между Бакытовым и Калмыковым стал главным событием вечера и разыграл пояс промоушна. Он завершился победой россиянина во втором раунде.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне власти Азербайджана объявили персоной нон-грата бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, а ныне депутата Госдумы Николая Валуева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!