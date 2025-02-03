Назван соперник, с которым может подраться Кличко после возвращения

У легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО) есть только один шанс стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Для этого нашему соотечественнику нужно подраться с владельцем регулярного пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Кубратом Пулевым (32-3, 14 КО).

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К таким выводам пришло издание Boxing News 24, анализируя данные о скором камбэке Кличко-младшего. 43-летний болгарин завоевал свой титул в декабре минувшего года, победив единогласным решением судей немца Мануэля Чарра (34-5, 20 КО), и не выглядит тяжелым соперником для украинца.

Кубрат и Владимир уже выходили на ринг в ноябре 2014 года. Тогда болгарина считали вероятным победителем из-за его физических данных, однако украинец нокаутировал оппонента в пятом раунде.

Очевидно, что Кличко не станет драться с Александром Усиком (23-0, 14 КО) или Даниелем Дюбуа (22-2, 20 КО), которые сейчас владеют полноценными чемпионскими поясами в супертяжелом весе.

Отметим, что Владимир хочет вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Джорджу Форману, который завоевал титул чемпиона мира в возрасте 45 лет, нокаутировав Майкла Мурера в 1994 году.

Кличко провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Кличко лаконично ответил на вопрос о возобновлении карьеры. А болельщики высказались о победителе теоретического боя Усик – Кличко.

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