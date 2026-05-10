Не 10 000: сколько шагов в день советуют делать врачи для долголетия

Ежедневная ходьба считается одним из самых простых способов поддерживать здоровье и активность. В течение многих лет люди ориентировались на норму в 10 000 шагов, считая ее идеальной для долголетия.

Однако новые исследования показывают, что для заметной пользы организму может быть достаточно меньшего количества движения. Ученые выяснили, сколько именно шагов в день помогают снизить риск преждевременной смерти и улучшить самочувствие, пишет eatthis.com.

Как выяснили ученые в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine, популярность нормы в 10 000 шагов возникла не из-за медицинских рекомендаций. Ведущий исследователь И-Мин Ли объяснил, что эта идея, вероятно, берет начало от японского шагомера Manpo-kei, который появился в продаже еще в 1965 году. Название устройства можно перевести как "счетчик 10 000 шагов", и именно эта цифра со временем стала своеобразным стандартом.

В то же время новые научные работы свидетельствуют, что для поддержания здоровья может быть достаточно меньшей активности. Исследование, опубликованное в 2021 году в журнале "Питание, ожирение и физические упражнения", охватило 2110 взрослых людей, за которыми наблюдали более 10 лет. Результаты показали: участники, которые проходили около 7000 шагов ежедневно, имели до 70% более низкий риск смерти от любых причин по сравнению с теми, кто делал меньше шагов.

Также ученые обратили внимание на еще одну интересную деталь. Оказалось, что главную роль играет именно количество шагов, а не темп ходьбы. Иными словами, не обязательно превращать каждую прогулку в интенсивную тренировку или изнурительное кардио, чтобы получить положительный эффект для организма.

Впрочем, слишком низкая двигательная активность может быть опасной. Исследование, опубликованное в журнале JAMA, показало, что люди, которые проходят от 4000 до 8000 шагов в день, имеют значительно более низкий уровень смертности, чем те, кто делает менее 4000 шагов ежедневно.

Итак, ученые пришли к выводу: для поддержания здоровья и долголетия важно регулярно двигаться, но стремление к строгой норме в 10 000 шагов не является обязательным. Даже умеренная ежедневная активность может существенно улучшить состояние организма и помочь жить дольше.

