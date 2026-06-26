Не каждый 50-летний справится: названы упражнения, которые свидетельствуют об отличной форме после 65

После 60 лет поддержание физической активности становится одним из главных факторов сохранения здоровья и самостоятельности. Даже простые упражнения могут помочь укрепить мышцы, улучшить равновесие и снизить риск возрастных изменений в организме.

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Особенно полезными считаются тренировки на стуле, которые не перегружают суставы и подходят большинству людей пожилого возраста.

Координатор программ для пожилых людей Эмма Пови-Вест поделилась с eatthis.com 4 упражнениями, которые могут стать отличным показателем физической подготовки после 65 лет.

Почему стоит выполнять упражнения на стуле?

Такие тренировки подходят людям с разным уровнем физической подготовки и помогают оставаться активными даже при наличии проблем с равновесием.

"Если ваше равновесие уже не такое уверенное, как раньше, прочный стул обеспечит дополнительную стабильность и безопасность во время занятий. Это позволяет работать над укреплением мышц кора, поддерживать физическую форму и даже получать удовольствие от тренировок", – объясняет Пови-Вест.

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Она также отмечает, что людям, которые давно не занимались спортом, следует увеличивать нагрузку постепенно.

"Медленное наращивание нагрузки помогает укреплять мышцы и снижает риск получения травм", – добавляет эксперт.

Марш сидя на месте

Это упражнение помогает активизировать работу сердца и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

Как выполнять:

Сядьте ровно, поставив стопы на пол на ширине бедер.

Поднимите левое колено до уровня бедра.

Опустите ногу.

Затем аналогичным образом поднимите правое колено.

Продолжайте чередовать ноги, сохраняя прямую осанку и не отклоняясь назад.

Выполняйте упражнение в течение 20 секунд, после чего отдохните 20 секунд. Повторите цикл ещё два раза.

Подъем со стула

Это движение укрепляет мышцы ног и туловища, необходимые для повседневной активности.

Техника выполнения:

Поставьте стул с подлокотниками у стены для дополнительной устойчивости.

Положите на сиденье небольшую подушку.

Сядьте перед стулом, поставив ноги под колени.

Слегка откиньтесь назад на подушку.

Скрестите руки на груди.

Медленно поднимитесь без помощи рук или других опор.

Так же контролируемо вернитесь в исходное положение.

Выполните 10 повторений, отдохните и сделайте ещё один подход. Рекомендуется выполнять упражнение два раза в день.

Сгибание рук с эспандером

Это упражнение помогает укрепить руки и облегчает выполнение повседневных дел, требующих силы верхней части тела.

"Эспандеры – отличный инструмент для знакомства с силовыми тренировками. Если одновременная работа двумя руками кажется сложной, начинайте с одной руки, постепенно увеличивая нагрузку", – советует Пови-Вест.

Как выполнять:

Сядьте ровно, поставив ноги на ширине бедер.

Закрепите эспандер под стопами.

Возьмите концы ленты в руки, держа их вдоль тела.

Медленно сгибайте руки в локтях, поднимая кисти к плечам ладонями вверх.

Локти должны оставаться прижатыми к бокам.

В верхней точке ненадолго задержитесь, после чего медленно вернитесь в исходное положение.

Выполняйте по 10 повторений ежедневно.

Подъемы ног сидя

Упражнение направлено на укрепление передней части бедер, что помогает легче вставать со стула и улучшает стабильность колен во время ходьбы.

Порядок выполнения:

Сидя на стуле, выпрямите одну ногу перед собой.

Поднимите её так, чтобы колено было полностью разогнуто, а пальцы стопы были направлены вверх.

Удерживайте положение 5 секунд.

Медленно опустите ногу.

Повторите 10 раз для одной ноги, а затем для другой.

"Если сначала трудно удерживать ногу в течение пяти секунд, начните с трех. Со временем мышцы укрепятся, и вы сможете увеличить продолжительность удержания", – отмечает эксперт.

Регулярное выполнение этих простых упражнений помогает поддерживать мышечную силу, улучшать координацию движений и сохранять активность в пожилом возрасте. Для многих людей они могут стать эффективным способом проверить и улучшить свой уровень физической подготовки после 65 лет.

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