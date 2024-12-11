'Не позволят одержать победу': менеджер Поветкина сказал, что произойдет в реванше Усик – Фьюри

Российский менеджер Дмитрий Иванов, который представляет интересы временного экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Поветкина, считает Александра Усика (22-0, 14 КО) явным фаворитом реванша с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Представитель РФ выразил уверенность в том, что украинский боксер одержит досрочную победу.

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Такое мнение Иванов выразил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". По словам россиянина, Усик подходит ко второму противостоянию с Фьюри с полной уверенностью в себе, тогда как Тайсону будет сложно из-за отсутствия дисциплины и проблем в тренировочном лагере.

"Думаю, Усик и в этот раз одержит победу. У Тайсона очень странный режим подготовки к бою, и он часто нарушает режим между боями, что не может не сказаться на его шансах. Плюс Усик выходит на бой однозначным лидером, что явно придаст ему уверенности. Это основные факторы, которые не позволят Тайсону одержать победу. Думаю, что этот бой даже может закончиться нокаутом в пользу Александра, есть уверенность в этом", – сказал Иванов.

Отметим, что в последнее время в России активно желают поражения Усику 21 декабря. Ранее известный промоутер Владимир Хрюнов поддержал Фьюри. Тренер сборной РФ Эдуард Кравцов также намекнул на то, что желает видеть победу британца. А олимпийский чемпион Алексей Тищенко, высказываясь о реванше, вообще "забыл", что в нем примет участие украинец. В свою очередь в росСМИ с завистью отреагировали на гонорар нашего чемпиона.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

Интересно, что перед реваншем произошла странная ситуация, когда букмекеры занизили шансы украинца на успех. При этом эксперты продолжают настаивать на том, что Усик снова победит. Например, ветеран Дерек Чисора отметил, что у Фьюри практически нет шансов реваншироваться. А британский промоутер Бен Шалом просто поставил крест на Тайсоне и его возможностях побить украинца.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и объединил все пояса супертяжелого дивизиона.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергея Богачука, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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