'Не сомневаюсь': промоутер Поветкина заявил, что Усик разгромно проиграет Фьюри в реванше

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал разгромной победы Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Представитель экс-боксера Александра Поветкина считает своим другом Цыганского короля, как называют британца.

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Об этом Хрюнов заявил в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. Россиянин добавил, что Фьюри провел блестящий тренировочный лагерь накануне второго поединка против Усика и сомений в будущей победе британского экс-чемпиона мира не должно быть никаких сомнений.

"Я дружу с Тайсоном Фьюри и ожидаю разгрома. Думаю, что он победит в этом бою, и не сомневаюсь в этом. Вчера с ним говорил, пожелал ему успеха. С ним работает большая команда профессионалов, там всё в порядке", – сказал Хрюнов.

Отметим, что в последнее время в России активно желают поражения Усику 21 декабря. Тренер сборной РФ Эдуард Кравцов также намекнул на то, что желает видеть победу британца. А олимпийский чемпион Алексей Тищенко, высказываясь о реванше, вообще "забыл", что в нем примет участие украинец. В свою очередь в росСМИ с завистью отреагировали на гонорар нашего чемпиона.

Усик и Фьюри уже завершили подготовку к своему второму поединку. Украинец уже прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Тайсон рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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