Не только для тела: упражнения на баланс, которые тренируют мозг

Сохранять равновесие – это не только о физической форме, но и о работе мозга. Современные исследования показывают, что упражнения на баланс могут существенно влиять на память, внимание и скорость мышления.

Особенно эффективны те движения, которые сочетают физическую нагрузку с когнитивными задачами. Именно такие нестандартные упражнения помогают одновременно тренировать тело и поддерживать ум в тонусе, пишет parade.com.

С возрастом способность удерживать равновесие постепенно ослабевает – это связано с изменениями в мышцах, координации, работе нервной системы и даже зрении. При этом ключевую роль играет именно мозг.

"Мозг играет центральную роль, поскольку равновесие – это нервно-мышечный навык, который интегрирует входные данные от глаз, внутреннего уха и проприорецепторов для поддержания стабильности. Когнитивный спад и замедление обработки информации еще больше влияют на координацию", – объясняет тренер Мэллори Фокс.

Именно поэтому стоит обратить внимание на нестандартные упражнения на баланс. Они сочетают физическую нагрузку с умственными задачами.

"Такой подход заставляет мозг работать в режиме многозадачности, что улучшает координацию и ментальную гибкость. Это особенно полезно, ведь в реальной жизни мы редко выполняем действия изолированно", – отмечает Фокс.

По словам тренера Джули Дермер, подобные упражнения активируют сразу несколько систем – зрительную, вестибулярную и проприоцептивную, что помогает чувствовать себя более собранно и "остро" мыслить.

Почему баланс – это еще и тренировка мозга?

Во время упражнений на равновесие человек постоянно контролирует положение тела, корректирует движения и принимает быстрые решения. Это развивает внимание и координацию.

В отличие от обычных кардио или силовых тренировок, где движения часто выполняются автоматически, упражнения на баланс требуют активного участия мозга.

"Равновесие – это настоящая тренировка для всего мозга. Поддержание стабильности требует слаженной работы мозжечка, вестибулярной системы, сенсорной коры и префронтальных участков. С возрастом эти системы работают менее эффективно. Тренировка равновесия помогает поддерживать нейропластичность – способность мозга адаптироваться и укреплять связи. Это важно для мобильности, снижения риска падений и сохранения когнитивных функций", – объясняет нейробиолог Хейли Нельсон.

6 упражнений на баланс, которые одновременно тренируют мозг

Стояние на одной ноге с алфавитом наоборот

"Это упражнение сочетает физическую стабильность с тренировкой памяти", – отмечает Фокс.

Оно активно привлекает внимание, контроль импульсов и рабочую память.

"Повторение алфавита в обратном порядке требует сознательного контроля и подавления автоматических реакций, тогда как баланс заставляет тело постоянно адаптироваться", – объясняет Нельсон.

Станьте на одну ногу на ровной поверхности. Смотрите прямо перед собой. Руки держите вдоль тела. Начните называть алфавит в обратном порядке. Смените ногу. Выполните 3 подхода по 30-60 секунд на каждую ногу.

Бросание мяча на BOSU с называнием животных

Это упражнение заставляет мозг работать сразу в нескольких направлениях.

"Мозг должен одновременно контролировать движение и выполнять когнитивную задачу", – отмечает Нельсон.

Это пример так называемой "двойной обработки" – навыка, который нужен в повседневной жизни.

Станьте на платформу BOSU. Бросайте мяч партнеру. Называйте животных по очереди по буквам алфавита. Выполняйте 2-3 минуты без остановки.

Баланс с подбрасыванием предмета

"Это веселое упражнение, которое улучшает скорость реакции. Добавление движущегося объекта увеличивает нагрузку на мозг и улучшает координацию", – говорит Дермер.

Станьте на одну ногу. Подбрасывайте легкий предмет (мяч, подушку или полотенце). Усложняйте, подбрасывая выше или в сторону. Смените ногу. Сделайте 3 подхода по 20-30 секунд.

Медленные шаги в сторону с паузами

"Медленное движение заставляет работать и мышцы-стабилизаторы, и мозг", – объясняет Дермер.

Сделайте широкий шаг в сторону. Задержите ногу в воздухе на 2-3 секунды. Медленно приставьте другую ногу. Повторите. Выполните 2-3 подхода по 8-10 шагов в каждую сторону.

Ходьба "пятка к носку" со счетом.

"Добавление ритмичного счета повышает ментальную нагрузку", – говорит Квартенг.

Идите по прямой линии, ставя пятку перед носком. Параллельно считайте по определенной схеме (например, через число или по последовательности). Пройдите дистанцию около 3 метров трижды.

Упражнение "шаг и реакция"

Это отличный способ тренировать скорость мышления и равновесие.

Станьте в центре пространства. Партнер подает команды: "вперед", "назад", "влево", "вправо". Быстро реагируйте, делая шаг в соответствующем направлении. Вернитесь в исходное положение. Выполните 2-3 подхода по 12-20 повторений.

Эти упражнения – не просто движение, а комплексная тренировка для тела и мозга. Они помогают оставаться активными, улучшают координацию и поддерживают ясность мышления с возрастом. Добавьте их в свой ежедневный режим и не забывайте о правильном дыхании во время выполнения.

