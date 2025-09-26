Олимпийский чемпион Евгений Редькин возмутился решению Международного союза биатлонистов (IBU) не допускать россиян к Играм-2026 в Милане. Представитель страны-агрессорки отметился отборными штампами кремлевской пропаганды о якобы несправедливых санкциях к атлетам из РФ.

Об этом Редькин заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также пожаловался на то, что агрессоры остались без поддержки в международных спортивных организациях, а IBU занимает одну из наиболее жесткую позицию в отношении россиян.

"В руководстве IBU сидят одни русофобские страны. Дружественных нам людей там нет, поэтому и некому сказать слово за Россию. К сожалению, и следовало ожидать такого решения IBU. Эта федерация будет сопротивляться до последнего в вопросе возвращения российских спортсменов. Пока МОК не проявляет твердость, всё отдано на откуп международным федерациям. Вот поэтому IBU и делает что хочет. Надеюсь, что к следующей Олимпиаде наши биатлонисты все-таки вернутся", – сказал Редькин.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев оскорбительно высказался в адрес IBU, назвав его руководство отмороженными.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов заявил о "карательном сговоре" против РФ со стороны международных организаций накануне ОИ-2026.

