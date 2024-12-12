'Невозможно': стало известно, почему Украина проиграла суд предателю Тимощуку

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не увидел причин для лишения экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука всех национальных титулов из-за его молчаливой поддержки военной агрессии РФ в отношении родной страны. В Швейцарии встали на сторону нынешнего помощника тренера "Зенита", удовлетворив его апелляцию на соответствующее решение.

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Об этом говорится на официальном сайте CAS. Группа судей отметила, что предатель страны добыл свои медали и трофеи на футбольном поле в то время, которое никаким образом не относится к нынешнему, а его молчание о вторжении России 24 февраля якобы не нанесло вреда Украине и ее футболу.

"Основываясь на доказательствах, которые были представлены, невозможно сделать вывод, что Тимощук нанес вред футболу или Украинской ассоциации футбола (УАФ). Это не значит, что такого вреда не было, но комиссией CAS не было установлено, что УАФ или украинский футбол были опорочены. Лишение титулов по причинам, полностью оторванным от времени и обстоятельств, невозможно. Это были титулы, выигранные на игровом поле много лет назад без каких-либо сомнений. Их нельзя лишить при существующих обстоятельствах. Не было никаких обвинений или обстоятельств, которые были бы связаны с завоеванием данных титулов", – сказано в заявлении CAS.

Отметим, что ранее Тимощук принял участие в аукционе, на котором собирали деньги для российской армии в Курской области, где ВСУ создали свой плацдарм. Также у предателя был найден бизнес в Украине.

Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру. Кроме того, появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

До этого в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина нашла новый способ бороться с Анатолием Тимощуком и другими спортивными предателями страны.

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