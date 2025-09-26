Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила сожаление в связи со смертью российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Предательница Украины в настоящим припадке принялась оплакивать мужа Маргариты Симоньян, который оправдывал убийства наших соотечественников и агрессивно высказывался в адрес других народов.

Об этом Навка написала в своем Telegram-канале. Супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, которая родилась в Днепропетровске (ныне – Днепр), попыталась слепить из Косаяна невероятно дружелюбного и доброго человека, что совершенно не соответствует его высказываниям.

"Тигран, как же нам будет тебя не хватать, страшная утрата. Невозможно представить, что больше не будет этих теплых и уютных вечеров, когда ты рассказываешь анекдоты, играешь на рояле, поешь песни, нежно целуешь свою Маргошу и ревнуешь ее даже к подругам. Или когда ты шутишь и вспоминаешь, что знал меня еще маленькой девочкой, этих душевных бесед и дружеских споров. Невозможно грустно, тяжело и больно. Спи спокойно, наш дорогой друг. В наших сердцах и памяти ты будешь жить вечно", – отметила Навка.

Напомним, что Кеосаян скончалась в ночь на 26 сентября после того, как восемь месяце находился в коме из-за проблем с сердцем.

Что говорил Кеосаян о войне в Украине

Кеосаян высказывал откровенно враждебные взгляды по отношению к украинцам, особенно к президенту Владимиру Зеленскому, обвиняя его в наркомании и "убийстве собственных граждан". Также россиянин формировал образ правоты исключительно русского народа, который, по его мнению, ни в чем не виноват.

Вместе с тем пропагандист призывал убивать украинских военнопленных. "У "вагнеровцев" этот вопрос хорошо поставлен. Вы скажете, что это жестоко? Да, жестоко. Бесчеловечно? А я вам вынужден доложить, что война – это вообще жестокая и бесчеловечная вещь", – рассуждал шовинист.

В 2021 году он говорил, что кремлевский режим обязательно будет в украинской столице, а окончание большой войны он видит только как победу РФ, и, даже если украинцы будут в выигрыше, Кеосаян пригрозил ядерным ударом.

