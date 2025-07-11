Ночь страха Усика: как украинский чемпион боксировал против британцев, уговаривал их, кормил бургерами и заработал рекордные гонорары

Накануне поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против топа IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 14 КО) украинский обладатель поясов WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) вспомнил свои бои против британских соперников, которых назвал замечательными людьми. И все они были знаковыми для дальнейшего становления крымчанина.

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Накануне реванша с Дюбуа 19 июля в Лондоне OBOZ.UA разобрал все важные и знаковые поединки Александра с англичанами, кроме разборок с Даниэлем, и нашел даже тот, о котором умолчал Усик.

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1. ДЕННИЙ ПРАЙС. В любительской карьере Усик крайне редко встречался с британцами на каких-то топовых и значимых турнирах, но в конце февраля 2008 года Александра откомандировали на олимпийский квалификационный турнир в Италии. И в полуфинале на ринге Розето-дельи-Абруцци украинец встретился с англичанином Дэнни Прайсом – чемпионом страны среди любителей и бронзовым призером ЧМ среди юниоров.

На его пути 21-летнего крымчанина в Пекин-2008 стоял только британский тяжеловес, и все решилось в заключительном раунде. Позже Прайс вспоминал неудобную битву стилей с левшой Усиком: "Он был контрпанчером в свое время, как и я. Я больше подходил к тому, чтобы быть на задней ноге. Перед последним раундом я проигрывал одно очко. Мне пришлось добиваться победы в последнем раунде, и он меня победил. Это было ужасно, но это была его игра".

Усик победил в 4-раундовом поединке со счетом 15:6, что гарантировало ему место на Олимпиаде.

"Технически он просто невероятен. В первых трех раундах особо ничего не было. Он не отдавал много, и я тоже. Затем каждый раз, когда я бил, я промахивался, а он бросал ответные удары. Его рефлексы были такими замечательными", – говорит Прайс.

"В последнем раунде, когда я преследовал его, он отбил мне голову. Он поймал меня на подходе. Он был так хорош в своем стиле в этом бою. Он – лучший технический боксер, с которым я был на ринге", – спустя много лет признался британец Sky Sports.

Первые Олимпийские игры Усика в Пекине завершились поражением, но дали необходимый опыт и понимание, куда двигаться. А через четыре года в Лондоне-2012 он завоевал "золото" и исполнил свой фирменный гопак.

2. ДЖОЗЕФ ДЖОЙС. 1 марта 2013 года в "Йорк Холле" в Лондоне в рамках WSB Усик встретился с одним из самых перспективных британских боксеров того времени Джо Джойсом. Александр уже имел за плечами олимпийское "золото" Лондона-2012 в категории до 91 кг, а вот англичанин еще был на пути к своему "серебру" Игр-2016 в супертяжелом весе.

И хотя Джо боксировал дома и превосходил Усика в росте и размахе рук, после пяти раундов победу единогласным решением судей со счетом 50:45 одержал капитан "Украинских атаманов". А Джойс еще очень хотел взять реванш за то поражение.

"Сейчас я бы подошел к бою с Усиком с большим техническим арсеналом. Тогда я даже не тренировался с левшой, чтобы подготовиться к бою. Думаю, если состоится еще один наш бой, то смогу победить", – заявлял британец и бросил Александру вызов после победы над Дюбуа осенью 2020 года.

"Было бы здорово провести матч-реванш с Усиком за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Вот для чего я занимаюсь боксом. Пригласите Александра Усика на ринг с Джо Джойсом. И я могу заверить вас, что Джо победит его", – отметил боксер.

"Привет, Усик! Я иду за тобой! Жду не дождусь встречи с ним, и как только выиграю, передо мной будет еще больше больших вызовов. Так что, я остаюсь готовым и постоянно совершенствую себя в зале", – не унимался Джойс, который в декабре 2020-го поднялся на 2-е место рейтинга WBO, где первое место занимал Александр. И в очном поединке они должны были определить, кто встретится с чемпионом Джошуа.

В январе 2021-го промоутер Джо Фрэнк Уорррен заявил, что уже ведет переговоры с представителями Усика о поединке за временный титул WBO супертяжелого веса. Ожидалось, что WBO санкционирует такой бой, чтобы дать возможность провести поединок Джошуа – Фьюри за все титулы. Но поединок за абсолют должен был согласовать и сам украинец, поскольку был официальным претендентом по линии WBO.

История с боем за абсолют и реваншем с Джойсом тянулась месяцами. Джо заявлял, что это будет психологическая и физическая битва, Александр отмечал, что хотел бы привезти поединок в Киев, боксеры подкалывали друг друга в социальных сетях. WBO даже назначила бой между Усиком и Джойсом, поскольку соперники не могли договориться. А потом все взлетело, поскольку украинцу предложили мегафайт с Джошуа за все пояса дивизиона, кроме WBC.

3. Бой с бывшим чемпионом мира по версии WBC Белью (30-2-1, 20) стал очень важным для Александра в имиджевом плане. И украинец этого не скрывал: "Первым настоящим испытанием из британцев для меня был Тони Белью. Он замечательный человек. Тони дал мне возможность. После боя с Тони я поднялся в Британии".

Поединок действительно напоминал большую презентацию Усика в Великобритании – он только что выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте и искал новые вызовы и новые рынки. Поэтому именно Александр бросил британцу вызов и тот его принял. Ради возможности отобрать все чемпионские пояса украинца он даже вернулся снова в первую тяжелую категорию, но схватка должна была пройти именно в 2018-м.

После согласований со всеми боксерскими организациями бой состоялся 10 ноября 2018 года на родине британца в Манчестере. Перед поединком специалисты сходились во мнении, что победить по очкам у Беллью нет шансов, поэтому надо попытаться завершить поединок досрочно. Однако Усик начинал бой достаточно неторопливо, поэтому у двух из трех судей после семи раундов побеждал Тони.

Но все изменилось в восьмом раунде, когда Александр стремительно добавил и серией из левых отправил Белью на канвас. Тони пытался подняться, но рефери Терри О'Коннор остановил бой.

"Усик удивительный. Я дрался с более сильными ребятами, с более быстрыми, но я никогда не дрался с кем-то, как Усик. У него есть все. Он тебя читает. Александр считывает информацию о том, что вы делаете. У него в голове загружены все данные о тебе. Для этого ему нужно три раунда. Со мной ему понадобилось восемь. И тогда Усик это делает – нажимает курок. Но я был измотан. Помню все до седьмого раунда. Восьмой раунд не помню", – признался Беллью.

"Я поднялся на счет шесть. Усик меня не нокаутировал... Но слава Богу, что судья меня не пустил продолжать поединок, потому что он бы меня убил. Рефери спас мне жизнь. Следующий удар, пожалуй, убил бы меня", – признался опытный британец и официально известил об окончании 20-летней карьеры.

4. ДЕРЕК ЧИСОРА. Бой с Чисорой 31 октября 2020 года, который прозвали "Ночь страха" стал первым настоящим тестом Александра в супертяжелом весе. Помогать Усику в подготовке согласился легенда дивизиона Владимир Кличко.

А Чисора назвал этот бой самым тяжелым в своей истории. Во время подготовки он пошутил, что берет уроки танцев, чтобы успевать за ногами соперника, а также подчеркнул, что будет драться с Усиком без остановки и будет осознавать, что ему придется сделать пять ударов, прежде чем он попадет хотя бы один.

И надо сказать, что Дерек с первых секунд пытался создать для Александра максимум проблем – прессингуя соперника и сокращая дистанцию, чтобы доставать Усика своими мощными ударами. Но украинец использовал свою великолепную работу ног и выносливость, чтобы истощить Чисору и одержать победу единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 115:113.

По мнению ряда специалистов, Александр показал и прочность своего подбородка, ведь Дерек несколько раз ощутимо достал голову оппонента. А вот Тайсона Фьюри Усик не впечатлил: "Без обид для Чисоры, но он уже в конце карьеры и был тестом для Усика в супертяжах. Но я считаю, что Дерек заслужил как минимум ничью, однако он уступил решением судей. Если Усик имеет проблемы с Чисорой, то как он собирается бить топ-парней в супертяжах? Но списывать никого нельзя со счетов".

Сам Чисора также считал, что выложился на все 100% и не заслуживал поражения, но после боя они встретились с Усиком, раскусили бургеры мира и, вроде бы, все выяснили. А уже несколько лет спустя Александр приходил в раздевалку Дерека, чтобы поддержать его перед поединком с Джо Джойсом, и "ВІйна" Чисора таки победил.

5. ЭНТОНИ ДЖОШУА. Казалось, самым сложным в противостоянии Усика с Джошуа было договориться о бое, ведь в конце 2020-го было объявлено об объединительном поединке Энтони с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Однако украинец стоял первым в очереди по линии WBO и когда стало понятно, что "Цыганский король" вынужден снова встретиться с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, WBO обязал Джошуа встретиться с Усиком.

Украинец отреагировал на эти события видеообращением к промоутеру Джошуа Эдди Хирна, в котором заявил в своей полушутливой манере: "Эдди, я хочу денег, больше денег". И, судя по всему, его устроили финальные 5 миллионов фунтов, которые на тот момент были самым большим гонораром Александра, ведь 25 сентября соперники сошлись на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" за пояса WBA (Super), IBF, WBO, and IBO.

Хотя многие болельщики и эксперты сомневались, что Усик будет иметь размеры или силу, чтобы нанести хлопоты Джошуа, украинский "Джокер" устроил сенсационный поединок, победив хозяина ринга по очкам. Поклонники Усика очень переживали, что на туманном Альбионе судьи не отдадут украинцу победу, но своим доминированием он не оставил им выбора.

После фирменного гопака на лондонском ринге новый чемпион супертяжелого веса повез бывшие пояса Владимира Кличко в Украину. А затем защитил их в реванше с Энтони. Правда, второй с Джошуа оказался под большой угрозой, ведь после российского вторжения в Украину в феврале 2022-го Александр вступил в территориальную оборону, а также не жалел денег для защитников Киевщины.

Однако, посоветовавшись с военными, Усик таки поехал готовиться к реваншу, который состоялся 20 августа в Джидде и дался украинцу значительно труднее, поскольку ко второму бою Эй Джей подготовился значительно лучше. Но не настолько, чтобы превзойти Александра. Чемпиону было несладко в 8-м и особенно 9 раунде, когда на него обрушилось большое количество силовых ударов.

Однако украинец выдержал давление и пошел вперед в заключительных раундах, одержав победу раздельным решением судей – 113:115, 115:113 Усик и 116:112 и сохранив свои титулы. Джошуа был настолько разочарован результатом, что на эмоциях выбросил пояса чемпиона WBA (Super) и The Ring за канаты. После этого вышел из ринга и направлялся в раздевалку, но, успокоившись, вернулся.

В своей речи Энтони признал победу украинца, рассказал о давлении, которое было на нем в реванше, сложность своего боксерского пути, а также вспомнил об украинских чемпионах, которые сражались в тяжелые для страны времена. Тогда как Усик посвятил победу Украине и воинам ВСУ, также поблагодарил Бога и изъявил желание провести бой только с Тайсоном Фьюри, который владеет титулом WBC.

6. ТАЙСОН ФЬЮРИ. История противостояния Тайсона с Усиком сначала напоминала побег и преследование. Ведь британец долгое время недооценивал оппонента, критиковал за маленькие габариты и называл "недотяжем", а когда Александр победил Джошуа, то, видимо, задумался, что также может покинуть ринг без пояса WBC и стать посмешищем после своих комментариев.

А когда отговорки закончились, переносить встречу было некуда и Фьюри пообещали минимум 100 миллионов долларов, наконец состоялась битва за абсолют. 18 мая 2024 года в Эр-Рияде состоялся поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC Фьюри и обладателем титулов WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring Усиком.

Победитель поединка должен был стать первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса. И им оказался украинец. В конце девятого раунда Александр нанес Тайсону серии мощных ударов. Рефери отсчитал британцу нокдаун. А по окончании 12 раундов разделенным решением судей Тайсон, который издевался над Усиком на старте боя, потерпел первое поражение в профи.

А 21 декабря 2024 года состоялся реванш между Александром и Тайсоном, который дался украинцу еще легче и завершился победой Усика единогласным решением судей со счетом 116:112. Крымчанин таким образом защитил звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO и IBO, а Фьюри был шокирован судейскими оценками, ведь считал, что сделал достаточно, чтобы выиграть реванш.

"У Усика не было ни одного момента, когда казалось бы, что все идет не по плану. Когда я смотрел это в прямом эфире по телевизору, мне сначала показалось, что бой был немного ровнее. Но теперь, пересмотрев его три раза, я понимаю, что Усик был крайне точен и решителен в каждом своем движении, – анализировал Белью в эфире Youtube-канала SportingTalk, добавив, что каждое его действие было обоснованным. – Он снова превзошел соперника: обошел его, задавил напором, перебоксировал почти в каждом раунде".

"Мой друг, Жадное Пузо. Великий человек!", – отзывается о Тайсоне с улыбкой Усик, которому за второй победный бой с Фьюри 21 декабря 2024 года на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде выплатили рекордные 82,5 миллионов фунтов (98,8 млн евро).

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