'Нужно отметить 'держак': в России с восторгом рассказали, в чем заключается феномен Усика

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) добивается феноменальных успехов на профессиональном ринге благодаря сразу нескольким ключевым факторам. Украинец, который 21 декабря проведет реванш с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), отлично работает на ногах, умеет подстраиваться под соперников, держит удары более габаритных оппонентов.

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Об этом говорится в материале российского портала Чемпионат.com под названием "Усик побил даже праймового Фьюри. В чем феномен его непобедимости". Автор отмечает, что наш соотечественник всегда отлично разбирает своих соперника, а также он великолепно готов функционально, что отмечали еще во время любительской карьеры украинца.

"Сильные стороны Усика известны ещё с любительской карьеры. Уже тогда Александр демонстрировал превосходные работу на ногах, тайминг и скорость. Интересно, что все эти свои преимущества Усик перенес и в профессионалы. Плюс не стоит забывать про фантастическую функциональную подготовку Александра. Добавим к этому высокий бойцовский интеллект Александра, который умеет перестраиваться по ходу поединка. Нужно еще отметить "держак" Усика. По нему плотно попадали и Джошуа, и Чисора, и тот же Фьюри – но Александр ни разу не был в нокдауне", – пишут в РФ.

Отметим, что Усик и Фьюри уже завершили подготовку к своему второму поединку. Украинец уже прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Тайсон рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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