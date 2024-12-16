'Одни русофобы. Ненавидят': чемпион ОИ по биатлону из РФ пожаловался на отстранение

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев обвинил Международный союз биатлонистов (IBU) в якобы несправедливом отстранении россиян. Бывший спортсмен выразил надежду на смену руководства организации, на которых нужно оказывать всяческое давление.

Видео дня

Об этом Васильев заявил в комментарии порталу Sport24. Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 обозвал руководство IBU русофобами, из-за которых представители страны-агрессорки не могут выступать даже без флага и гимна, а рассчитывать на избрание нового руководство союза можно только через два года.

"Во главе IBU на сегодняшний день одни русофобы. Они ненавидят русских и все, что связно с Россией. Поэтому все плохо. Даже на нейтральный статус не приходится рассчитывать. Единственное, если сверху этим русофобам кто-то прикажет наших спортсменов принять, то какие-то шансы появятся. А так сами они ничего делать не будут. Должно ли там поменяться руководство, чтобы нас начали допускать? Не обязательно, но в идеале – конечно. Но конгресс будет только через два года", – сказал Васильев.

Отметим, что ранее он предрек "полный паралич" российскому биатлону из-за санкций. IBU не допустил сборные России и Беларуси к новому сезону Кубка мира.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева предложила россиянам потерпеть, пока не наступит лучшее время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!