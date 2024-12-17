'Ответ всем': в России назвали допинг-скандал с Мудриком 'лицемерием мирового масштаба'

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев нелепо и лицемерно попытался высмеять допинговый скандал вокруг футболиста сборной Украины Михаила Мудрика. По словам бывшего биатлониста, ситуация якобы говорит о том, что все обвинения в адрес России относительно существования в стране госсистемы применения спортсменами запрещенных веществ являются заговором.

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу Sport24. Победитель игры в Сараево-84 и Калгари-88 назвал незаконным наказание российских атлетов за допинг, а также назвал проблему с употреблением запрещенных веществ общим мировым злом, забыв уточнить, что в РФ с ним даже не пытаются бороться.

"Это, наверное, ответ злопыхателям, которые объявили Россию главным мировым злодеем. В итоге выяснилось, что это не так. Это общая проблема, как и беда с наркотиками по всему миру. За это наказывать отдельную страну аморально. Некоторым спортсменам из разных стран разрешили использовать допинг легально под всякие якобы болезни. Хотя всегда просил объяснить мне, как больной человек может обыгрывать здорового. Это лазейка, чтобы выделить одни страны над другими. Очередное лицемерие мирового масштаба", – сказал Васильев.

Отметим, что Мудрик сдал положительный тест на наличие в организме запрещенных вещетв в конце октября. Сейчас спортсмен запросил вскрытие пробы "В".

Как сообщал OBOZ.UA, лондонский "Челси" рассматривает возможность аренды или трансфера Михаила Мудрика нынешней зимой.

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