Плечи без боли: как восстановить силу и стабильность лопаток

Стабильные и здоровые плечи напрямую зависят не только от подвижности суставов, но и от силы глубоких мышц, которые удерживают лопатки в правильном положении. Именно эти мышцы формируют основу, позволяющую рукам двигаться свободно без боли и перенапряжения.

Видео дня

Из-за малоподвижного образа жизни и неправильных двигательных привычек эта система часто ослабевает, что приводит к дискомфорту и нарушению осанки. Понимание того, как работает стабилизация лопаток, является первым шагом к восстановлению силы и здорового движения верхней части тела, пишет edition.cnn.com.

Проблемы с плечами одинаково часто встречаются у офисных работников, профессиональных спортсменов и людей старшего возраста. Причины разные – длительное сидение, повторяющиеся движения руками над головой или возрастная слабость мышц. Но подход к решению общий: нужно укреплять мышцы, которые отвечают за стабилизацию и движение лопаток.

Слабые лопатки и боль в плечах

Если стабильность нарушена, плечи теряют правильную опору. Это запускает цепь компенсаций, которая часто приводит к боли и повышенному риску травм.

Самые распространенные проблемы – это "крыловидные" лопатки, когда они выступают из спины, и их чрезмерный наклон вперед с округлением плеч. Оба состояния ограничивают нормальное движение лопаток и создают неблагоприятные условия для работы ротаторной манжеты плеча – мелких мышц, стабилизирующих сустав.

Из-за перегрузки эти мышцы становятся более уязвимыми к травмам. Дополнительно измененное положение лопаток уменьшает пространство для движения сухожилий, что повышает риск защемления и боли.

Проблемы не ограничиваются только плечами. Они влияют на всю верхнюю часть тела:

голова смещается вперед, появляется напряжение в шее - грудной отдел спины округляется - мышцы между лопатками и в нижней части спины перегружаются

В результате появляются хронический дискомфорт в спине и ощущение скованности.

Еще один фактор, который усугубляет проблему, – неправильное дыхание. Дыхание напрямую связано с работой плечевого пояса. Во время глубокого вдоха грудная клетка расширяется, а передняя зубчатая мышца помогает лопаткам правильно скользить вдоль ребер.

Во время медленного выдоха активируются косые мышцы живота, которые стабилизируют нижние ребра и поддерживают правильное положение грудной клетки. В результате дыхание может либо поддерживать стабильность лопаток, либо нарушать ее.

Сочетание правильного дыхания с упражнениями на укрепление лопаток помогает выровнять работу грудной клетки и создать более стабильную основу для движений.

Упражнения для стабильности и силы лопаток

Для тренировки не требуется сложное оборудование – достаточно веса собственного тела, стены или эспандера. Важно: перед началом любых упражнений желательно проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом. При появлении боли тренировки следует прекратить.

Упражнение "Ангелы у стены"

Станьте спиной к стене, стопы на расстоянии 15-20 см, колени немного согнуты. Прижмите к стене поясницу, плечи и затылок. Поднимите руки до уровня плеч, согнув локти под углом 90°. Старайтесь удерживать контакт локтей и тыльной стороны ладоней со стеной.

На вдохе медленно поднимайте руки вверх, пока контакт со стеной не начнет теряться. На выдохе вернитесь в исходное положение. Ощущение работы должно появляться между лопатками, по бокам грудной клетки и под лопатками. Выполняйте 6-8 повторений в 2-3 подходах.

Отжимания с акцентом на лопатки

Примите позицию для отжиманий (при необходимости – с колен). Руки прямые. Не сгибая локти, на вдохе опустите грудную клетку вниз, сводя лопатки вместе. На выдохе оттолкнитесь от пола, максимально разводя лопатки в стороны.

Делайте акцент на контроле движения между лопатками и стабильной работе передней части грудной клетки. Сделайте 8-10 повторений в 2-3 подходах.

Разведение лопаток с эспандером

Возьмите эспандер и держите его на уровне груди, руки на ширине плеч. На вдохе подготовьтесь, на выдохе растягивайте ленту, сводя лопатки. Удерживайте контроль в конечной точке, затем медленно вернитесь в исходное положение. Ощущение работы должно быть между лопатками. Выполняйте 8-12 повторений в 2-3 подходах.

Подъемы рук в формах "Y" и "T"

Лягте на живот, подбородок слегка подтянут, шея вытянута. На выдохе поднимайте руки сначала в форме буквы "Y", затем в форме "T", ладонями вниз. Задерживайте положение на 2-3 секунды и медленно опускайте. Работают мышцы между и под лопатками. Сделайте 6-8 повторений для каждой формы в 2-3 подходах.

Ранее OBOZ.UA писал, какие привычки формируют правильную осанку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.