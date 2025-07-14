'Спасла меня': почему жена Усика начала встречаться с боксером из жалости, как разбила свадебную машину и оставила чемпиона в Украине

Едва ли не в каждом интервью Александра Усика (23-0, 14 КО), когда речь заходит о вдохновении и секретах успеха, объединенный чемпион мира в супертяжелом весе рассказывает о своей семье – родителях, детях и, конечно, жене Екатерине, которая была его опорой и поддержкой в течение почти 20 лет. Любимая готовила вкусные завтраки, сидела во время каждого боя у ринга и даже оставила мужа в Украине.

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25 сентября 2024 года Александр и Екатерина отпраздновали 15-ю годовщину брака, хотя вместе они значительно дольше. И несмотря на годы вместе, боксер до сих пор признается жене в любви и называет своей королевой.

И накануне битвы за абсолют с обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 14 КО) мы решили вспомнить эту непростую, но очень красивую историю любви, где были завоевания, страсти, разрывы, битые авто и нехватка денег, но финал оказался счастливым. И пока Усик покорял боксерский Олимп, любимая воспитывала детей и следила, чтобы в трудные минуты Саша не выбрал ложный путь.

Напомним, в первом поединке Усик – Дюбуа роковым стал 9 раунд – именно тогда украинец техническим нокаутом победил Динамита. Неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что скорее всего реванш закончится в 7,8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Оправдаются ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

Мама Екатерины, которая в девичестве носила фамилию Хмелевская, родом из Кривого Рога, а отец – из Симферополя, но встретились они в Красноярске, куда попали в советские времена после распределения, и именно там у них родилась дочь. Но два года спустя родители переехали в Крым, где мама Екатерины работала учительницей, а папа – таксистом в аэропорту Симферополя.

Александр с детства был артистичным и неугомонным, поэтому спокойно высидеть в школе все уроки для него было целой проблемой. Но именно там он и нашел свою будущую жену Екатерину, которая до замужества долго занималась танцами. Они познакомились, когда будущему чемпиону было 15, а девушке – почти 14 лет.

"Когда молодые ребята моего возраста гуляли и наслаждались теплым летом, я умирал в зале. Я не тусовался с девушками, не кайфовал. Я дружил с девушкой по имени Катерина. Я мечтал, что это будет моя жена, и у нас будет много детей. Так и произошло", – признавался Александр.

Хотя, по словам Усика, начиналось все "на дружеской основе": "Мог провести ее, и сам шел домой. Но она мне понравилась, и я начал проявлять симпатию, звал погулять".

Глядя на сегодняшние трогательные отношения пары, трудно поверить, что сначала будущий чемпион не впечатлил девушку и она вообще тогда не думала ни о каких отношениях, ведь еще была ребенком и ни с кем до того не встречалась: "Я вообще его не рассматривала... Разве что как друга. А он сказал: "Если я выиграю сегодня бой, пойдешь со мной вечером куда-то?" Я говорю: "Выиграй, а там посмотрим".

Александр помнит, что это был как раз чемпионат Крыма в 2003 году. Он дрался с парнем, старше себя, и "реально его набуцкал", но будущему чемпиону не отдали победу. Но старший друг за очень хороший бой дал Усику премию в 200 гривен, что на тот момент были большими деньгами. Усик купил Екатерине розу и предложил встречаться, и девушка таки согласилась.

"Он мне подарил одну розу за 5 гривен. Это были его последние деньги. И мы шли после боя, а он был ниже меня. И подарил мне эту розу и предложил встречаться", – рассказывала Славе Демину Екатерина и призналась, что сначала согласилась из жалости, ведь была очень хорошо воспитана и не имела опыта других отношений.

"Я была ребенком очень долго. Мне эти цветы, эти поцелуи, эти свидания... Мы играли во дворе в казаки-разбойники, мячик, пионербол. Какие там свидания?" – отмечала девушка, которая еще и профессионально занималась танцами.

А вот для Александра все было серьезнее: "Я сказал, что с ней проживу всю жизнь, и у нас будет много детей, а потом много внуков. Эта девушка, а сегодня моя жена Екатерина Михайловна, помогла мне стать тем, кем я сейчас являюсь".

Первый поцелуй произошел, когда пара гуляла на реке, а до поезда Усика на Харьков, где должны были состояться очередные соревнования, оставалось всего четыре часа. А когда Александр ехал на соревнования, то его друзья следили за тем, чтобы никто не обижал Екатерину, хотя она и сама могла за себя постоять.

Но до свадьбы молодые люди встречались почти 6 лет, и было в отношениях пары тяжелое время испытаний, когда боксер едва не потерял свою любовь: "Возможно, это было из-за моего тщеславия, но я изменил свое отношение к жизни".

По словам Усика, в "лапы славы" он попал где-то в 2006-м. Боксеру было 19, он как раз стал бронзовым призером взрослого чемпионата Европы, мастером спорта международного класса, ему повысили зарплату, дали премию: "Конечно, я думал, что я очень крутой! Кажется, мы даже как-то поссорились с моей теперешней женой и разошлись".

Но Александр вовремя осознал проблему, пришел к своему духовному наставнику и честно рассказал о происходящем. С его помощью спортсмену удалось справиться со звездной болезнью.

"Я проиграл следующий чемпионат Украины, не поехал на первенство Европы. Я вообще перешел в другую весовую категорию и, кстати, завязал с боксом. Думал, что все, это уже окончательный "стоп". Думаю, поступлю я в театральный. Но так получилось, что выиграл следующий чемпионат Украины и попал на физическое воспитание", – рассказывал Александр.

После испытания славой карьера Усика снова пошла вверх: он выступил на Олимпиаде-2008 в Пекине, затем осенью выиграл чемпионат Европы в Ливерпуле в весе до 81 кг. А после возвращения с чемпионата мира-2009 25 сентября влюбленные сыграли свадьбу в Крыму.

Но никто из родителей боксера до последнего не знал о намерениях влюбленных. Он просто пригласил их приехать в Крым. А за победу на чемпионате Европы президент клуба, который представлял Усик, выплатил ему гонорар в 10 000 долларов. Александр очень хотел машину, но на эти деньги купил родителям дом и отгулял свадьбу.

"Мы планировали свадьбу и раньше. Но когда я приехал после чемпионата мира, все очень быстро произошло – буквально за неделю. Жена уже была беременна, поэтому пришлось ускориться. Быстро сделали свадьбу, спонтанно, но очень круто получилось – с друзьями и близкими", – вспоминал позже Александр Усик.

"Саша не успел сделать мне предложение – Лиза быстрее появилась. У нас была очень скромная свадьба, ведь тогда у нас даже не было возможности заплатить за съемную квартиру", – рассказывала Екатерина, которая, бросая бокал на счастье, попала в машину из свадебного кортежа.

А когда боксеру было 22 года, молодая жена подарила ему дочь Елизавету. Поначалу она очень переживала, какой из Александра получится отец, но оказалось, что зря. Если спортсмен находился дома, а не на сборах или соревнованиях, то для него не было проблемы проснуться ночью и помочь с ребенком.

"Дочь – это было мое спасение. Тогда все кардинально изменилось внутри. Как будто какую-то полость в голове залили серой жидкостью, и ты понял, что все, у тебя есть ребенок, ты должен работать, поднимать на ноги", – откровенно рассказывал Ефросининой Усик.

После Лизы в семье боксера появились двое сыновей, Кирилл и Михаил: "Я за то, чтобы в каждой семье рождалось минимум 3-4 ребенка. Чтобы был демографический прирост в стране. Чтобы украинок и украинцев было больше. Первый наш ребенок был по любви, второй – запланирован, третий – как получилось, так получилось, мы не планировали. Она сказала: "Я беременна".

Правда, когда Екатерина была беременна во второй раз, у нее возникли проблемы со здоровьем, началось кровотечение, а врачи ошибочно приняли решение и едва не убили будущего малыша: "Врачи говорили, что ребенок мертв и его надо "чистить". Я начал набирать людей из высоких чинов медицины и сказал всем: "Если ребенка не спасете, я вас умножу на ноль". К счастью, теперь у нас есть такой замечательный ребенок, как Кирилл Александрович".

А в январе 2024 года в семье Усика появился четвертый ребенок – девочка, которую назвали Мария.

В Крыму до российской оккупации украинские власти выделили Александру квартиру в новом доме в Симферополе. Семья боксера какое-то время не хотела покидать полуостров, и после 2014 года Екатерине было трудно оставить свой дом и родных. Однако Усик четко дал понять, что он – украинский боксер и представляет только свою страну, поэтому практически все время жил и тренировался в Киеве.

По иронии судьбы именно Екатерина, которая после вторжения РФ в 2022 году ведет против россиян свою информационную войну, оставила боксера в Украине. Ведь из-за жены он в свое время не переехал в США: "У меня уже практически был контракт с американской компанией. Одна из причин отказа – я знал, что могу потерять семью. Это нежелание Екатерины ехать в Америку".

"Да, я не против. Но, возможно, подумаем. Возможно, ты поедешь на месяц". Я говорю, что на месяц не получится. Если ехать, то это минимум на полгода, семь месяцев. Я реально понял, что если поеду на полгода, то может сложиться так, что я приеду совсем чужим человеком для нее, а она такой станет для меня", – признавал боксер.

Поэтому вскоре он перевез в столицу и свою семью – в городе Ворзель на участке в 8 соток Александр построил уютный двухэтажный домик с террасой и балконом. К сожалению, во время вторжения РФ в 2022 году особняк Усика оказался в оккупации, а российские военные вели себя на территории как свиньи. Поэтому Усики планируют в будущем снести все до фундамента.

Сейчас Александр имеет другой участок в Киевской области, куда не ступала нога оккупантов. Там Усик завел себе небольшое хозяйство, где выращивает голубику, клубнику и готовит почву для того времени, когда он завершит карьеру и будет проводить больше времени с семьей.

Кстати, самые теплые ужины для двоих у Усиков не где-то в крутых заведениях: "Самый крутой романтик у нас это не рестораны. Потому что там минимум пять фотографий сделай и все остальное. Самый крутой романтик – это мы заказываем раки, пиво, вдвоем с Екатериной включаем сериал и сидим на кухне рубим раков. Так бывает".

Также спортсмен признается, что обожает завтраки своей возлюбленной: "Я невероятно люблю твои завтраки, когда я был маленьким, я рисовал образ будущей жены, и Господь послал мне именно тебя. Каждый день в молитве я благодарю Бога за тебя, моя королева".

И за более чем 20 лет вместе любовь боксера к своей второй половинке не потускнела, а только стала крепче.

"Моя невероятная Екатерина, мой цветок, свет моих глаз. За это время мы многого с тобой достигли, у нас было много трудностей, которые мы смогли пройти вместе, ты подарила мне невероятных детей. Ты изменила мою жизнь, ты придала мне крылья, ты продолжаешь делать меня счастливым и сильным, твоя забота чувствуется даже на расстоянии, меня часто нет рядом, но ты всегда поддерживаешь меня во всех моих целях", – признавался Александр любимой.

Кстати, Екатерина не только держит дом и воспитывает детей. Сейчас у нее есть своя компания, которая занимается недвижимостью. Екатерина покупает жилые и нежилые помещения в Украине, преимущественно в Киеве, а потом сдает их аренду или перепродает дороже.

Единственное, что огорчает, что семья не может жить вместе, ведь после начала полномасштабного вторжения РФ 12-летний Кирилл и 10-летний Михаил живут в Испании с родителями Екатерины. Там они получают образование и занимаются спортом. В Испанию должна была уехать и Лиза, но наотрез отказалась.

Когда Усик готовился к бою с Дюбуа, дети жили в 5 часах от него и время от времени могли посещать тренировки и видеть отца, который уже называет сыновей будущим украинского дзюдо.

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