Почти 100 млн: стало известно, за сколько Ломаченко продает свой дом в США. Как выглядит роскошное жилье

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко действительно выставил на продажу свой дом в американской Калифорнии. 36-летний боксер из Белгород-Днестровского решил после окончания карьеры, которое стремительно приближается, остаться жить в Украине.

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По данным издания Чемпион, Ломаченко повесил впечатляющий ценник на свою недвижимость – 2 599 000 долларов (104 млн грн). Дом находится в живописном Санта-Роза-Велли (округ Вентура, штат Калифорния), в нем пять спален и столько же ванных комнат.

Также на участке площадью один акр расположены гаражи, рассчитанные на восемь автомобилей, бассейн с морской водой, спа-центр, две зоны для барбекю и площадка для занятий баскетболом и пиклболом.

При этом известно, что Ломаченко выставил имение на продажу еще в середине осени минувшего года, однако покупателя до сих пор не нашел. Кроме того, украинский боксер успел влипнуть в скандал – СМИ обнаружили данные о том, что Василий инвестировал средства в бизнес доверенного лица российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев восхитился Василием Ломаченко и призвал его переехать из Украины в РФ.

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