Почти €50 млн: вратарь сборной Украины назван самым дорогим в мире среди игроков не из топ-5 чемпионатов

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин назван самым дорогим футболистом на своей позиции из числа тех, кто выступает за пределами топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). Наш соотечественник занял вершину рейтинга, опередив ближайшего конкурента более, чем в два раза.

Таки подсчеты произвели аналитики исследовательской группы CIES Football Obs, которые они привели на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Трубина оценили в фантастические 46,6 миллионов евро, из которых 40% при подобном трансфере игрока из "Бенфики" достались бы "Шахтеру".

Второе место занял Ром-Джейден Овусу-Одуро из нидерландского АЗ. Его трансферная стоимость находится на уровне 21,8 млн в европейской валюте. А замкнул тройку вратарь португальского "Порту" Диогу Кошта с оценкой в €20,5 млн.

Интересно, что в топ-10 попал еще один вратарь сборной Украины Дмитрий Ризнык, который выступает за "горняков". Исследователи повесили на него ценник в 10,1 миллионов.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Трубин начал сезон с роскошной сухой серии, благодаря которой установил исторический рекорд "Бенфики".

