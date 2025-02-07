"Понимает степень позора?" Пропутинская чемпионка ОИ из РФ "переобулась" и стала посмешищем

Российская лыжница Вероника Степанова, интеллект которой сравнивали со стиральной машинкой, стала посмешищем после того, как изменила мнение о выступлении спортсменов из РФ на международных соревнованиях под нейтральным флагом. 23-летняя фанатка диктатора Владимира Путина ранее активно выступала против такого, но внезапно поменяла свое мнение.

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Журналист Игорь Рабинер в буквальном смысле разнес Степанову на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Представитель российских СМИ отметил абсурдность объяснения олимпийской чемпионки Пекина-2022, которая сослалась на чиновников со словами "наши руководители – исключительно умные люди".

"Для таких людей, как Вероника, никакого другого ориентира, кроме мнения начальства, никаких собственных убеждений нет и быть не может. Начальство всегда право, потому что оно – начальство. А ведь как самоотреченно и страстно эта девушка махала знаменем своей идейности! Интересно, Степанова сама понимает степень позора? Или там карьеризм давно уже заменил все человеческие чувства? Надеюсь, на Олимпиаду ее не пустят", – написал Рабинер.

Ранее лыжница набросилась на россиян, которые участвовали на Олимпийских играх в Париже, отметив, что на турнир надо ездить только в том, случае "когда есть очень большая вероятность на победу".

Как сообщал OBOZ.UA, Вероника Степанова выдала феерический бред о том, что отказ росТВ транслировать Олимпийские игры в Париже связан с низким интересом к ним со стороны зрителей.

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