Промоутер Усика выступил с новым заявлением о бое с Кличко

Промоутер Александр Красюк опроверг возможность проведения боя между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Владимиром Кличко (64-5-0-1, 54 КО). Глава компании K2 Promotions не подтвердил свои слова о том, что поединок между украинцами мог бы состояться после камбэка Кличко-младшего.

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Об этом Красюк написал на своей странице в социальной сети Instagram. По словам промоутера, он никогда не упоминал даже о теоретической возможности того, что наши соотечественник проведут поединок друг против друга, в чем не заинтересован ни Усик, ни Кличко.

"Чтобы прояснить ситуацию: Красюк никогда не упоминал даже о теоретической возможности проведения боя между двумя украинскими легендами – Усиком и Кличко. Это невозможно", – написал Красюк.

Отметим, что на минувших выходных авторитетный журнал The Ring раскрыл детали возвращения Владимира Кличко на профессиональный ринг. Камбэк легендарного украинца ожидается в нынешнем году.

До этого наш соотечественник лаконично ответил на вопрос о возобновлении карьеры. А болельщики высказались о победителе теоретического боя Усик – Кличко.

Кличко провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, американские журналисты телеканала ESPN выразили уверенность в том, что Владимир Кличко возобновит карьеру в 2025 году. Также украинец недавно засветился на спаррингах с боксерами из нашей страны.

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