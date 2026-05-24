Пять упражнений на тросовом тренажере, которые помогут быстро нарастить мышцы

Силовые тренировки помогают не только поддерживать хорошую физическую форму, но и сохранять мышечную массу с возрастом. Одним из самых удобных вариантов для эффективных занятий в спортзале является тросовый тренажер, который позволяет равномерно нагружать различные группы мышц.

Фитнес-эксперты советуют включать упражнения на тросах в регулярный план тренировок для развития силы и выносливости. Всего несколько простых движений могут помочь сделать тело более подтянутым и рельефным, пишет eatthis.com.

Национальный директор группового фитнеса в World Gym Тиффани Гэмлин поделилась подборкой простых упражнений на тросовом тренажере, которые помогают развивать силу и формировать рельефное тело.

Эксперт объясняет: "Важно придерживаться правильной техники и начинать с веса, который соответствует вашему уровню подготовки. Когда мышцы становятся сильнее, вес нужно постепенно увеличивать, чтобы организм продолжал получать новую нагрузку. Добавьте эти упражнения в свою программу силовых тренировок – и вы сможете эффективно развивать силу и мышечную массу".

Сгибание рук на бицепс с тросом

Это упражнение отлично нагружает бицепсы. Для выполнения станьте лицом к тренажеру и возьмитесь за ручку нижним хватом. Локти нужно держать максимально близко к туловищу. Подтягивайте вес к плечам, после чего плавно верните руки в стартовое положение.

Разгибание рук на трицепс

Упражнение помогает изолировать трицепсы и сделать руки сильнее. Закрепите прямой гриф на тросе и станьте перед тренажером. Возьмитесь за ручку верхним хватом, опустите вес вниз до уровня бедер, а затем медленно вернитесь в исходную позицию.

Тяга троса к корпусу

Это движение активно включает в работу мышцы спины. Для выполнения возьмитесь за ручку верхним хватом и подтяните вес к груди. Локти должны оставаться близко к телу. После этого контролируемо верните вес обратно.

Сведение рук в тренажере

Упражнение направлено на проработку грудных мышц. Прикрепите ручки к обеим сторонам тросового тренажера и станьте между ними. Возьмитесь за них и плавно сведите руки перед грудью, после чего медленно верните их в исходное положение.

Диагональные тяги на косые мышцы живота

Завершающее упражнение помогает укрепить косые мышцы пресса. Станьте боком к тренажеру и держите ручку обеими руками. Потяните трос вниз и проведите его по диагонали через корпус. Затем плавно вернитесь в стартовую позицию, не делая резких движений.

