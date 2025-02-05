'Реально гасила': Харлан впервые призналась, что имела проблемы с алкоголем

Самая титулованная спортсменка Украины на Олимпийских играх Ольга Харлан призналась, что имела проблемы с алкоголем во время пандемии коронавируса. По словам нашей соотечественницы, после того, как стало известно о переносе главного старта четырехлетия Токио-2020, она начала вести нездоровый образ жизни.

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Об этом Харлан откровенно в эфире YouTube-канала шоумена и волонтера Сергея Притулы. 34-летняя уроженка Николаева подчеркнула, что в тот момент просто не понимала, как будет дальше развиваться карьера. Кроме того, Ольга набрала вес из-за вредной привычки и невозможности много двигаться из-за ковидных ограничений.

"У меня были проблемы, когда была пандемия и перенесли Олимпиаду. Реально гасила, а что... Было плюс шесть килограмм. Готовишься, готовишься, а тут тебе говорят, что у тебя не будет Олимпиады. И нет других соревнований. И только через год будут Игры. В марте 2020 года нам сказали, что Олимпиада переносится. Я думала, что это просто параллельная реальность. Был пивасик и семки. Но я еще и тренировалась в коридоре", – сказала Харлан.

Отметим, что пандемия едва не стала причиной разрыва украинской фехтовальщицы с ее женихом Луиджи Самеле, когда пара не виделась на протяжении трех месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан считает, что украинские спортсмены продолжали ездить на соревнования в РФ после 2014 года, потому что в Украине не было общей позиции по этому вопросу.

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