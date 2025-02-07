Россия получила новое наказание от международной федерации

Российские и беларуские баскетбольные команды получили новое отстранение от международных соревнований. Спортсмен из стран-соагрессорок не будут допущены к новым розыгрышам мировых и континентальных первенств в этом виде спорта в нынешнем году.

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Об этом заявили в Международной федерации баскетбола (FIBA) в ответе на запрос пропагандистского издания "Известия". В организации отметили, что в конце минувшего года состоялось новое заседание руководства FIBA, на котором было решено продлить санкции в отношении России и Беларуси.

"Центральный совет FIBA ​​подтвердил продолжение текущего статус-кво двух национальных федераций России и Беларуси по поводу их участия в соревнованиях FIBA ​​на своем последнем заседании, которое состоялось в декабре 2024 года. FIBA продолжает консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций (ASOIF) по этому вопросу, принимая во внимание решения Центрального совета и уникальные аспекты баскетбола как командного вида спорта", – подчеркнули в FIBA.

FIBA была одной из первых международных федераций, которая приняла решение отстранить команды из России и Беларуси от своих турниров 1 марта 2022 года. С тех пор статус РФ и РБ остается неизменным.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский провел встречу со своим коллегой из FIBA-Европа Хорхе Гарбахосой, где они рассматривали вопрос глобального отстранения россиян от мирового баскетбола, в том числе на уровне чиновников и функционеров.

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