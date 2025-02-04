Сборную России отстранили от ЧМ-2026 по хоккею, вызвав угрозы из РФ

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную России к участию в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии. Организация сохранила санкции в отношении представителей страны-агрессора, введенных после преступного вторжения РФ в Украину.

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Об этом говорится в заявлении пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР). Специальный представитель ФХР в IIHF Павел Буре пригрозил судом международной федерации, а также выдал традиционные нарративы о падении уровня мирового первенства без участия российских хоккеистов.

"Какое бы решение не было принято сейчас, IIHF в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего. Отмечу, что решение об участии национальной сборной России на Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет", – сказал Буре.

Ранее в РФ заявили о намерении принять участие в Кубке мира по хоккею, который будет организован Национальной хоккейной лигой (НХЛ) без участия IIHF.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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