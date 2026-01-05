Секрет стройной талии после 50 лет: эффективная тренировка на стуле. Видео

После 50 лет тело начинает меняться, и классические скручивания на полу уже не дают желаемого эффекта. Чтобы подтянуть талию и укрепить пресс, нужны упражнения, которые задействуют мышцы кора со всех сторон.

Видео дня

Простой стул может стать вашим незаменимым тренажером для безопасных и эффективных движений. Выполняя эти пять упражнений от eatthis.com ежедневно, вы быстро почувствуете, как талия становится стройнее, а корпус – крепче и более подтянутым.

С возрастом тело реагирует иначе, поэтому тренировки мышц, окружающих талию, должны быть разнообразными. Сидя или стоя у стула, вы можете контролировать движения и включать забытые стабилизаторы, которые трудно активировать классическими скручиваниями. Такие упражнения не только улучшают рельеф боков, но и укрепляют бедра и глубокие мышцы живота, помогая талии сужаться естественным образом. Выполняя их ежедневно, вы заметите заметную разницу уже через неделю.

Эти пять упражнений на стуле сочетают баланс, вращение и целенаправленное напряжение мышц кора. Они помогают подтянуть нижнюю часть живота, сформировать талию и улучшить осанку, делая корпус более компактным в течение дня. Вы будете тренировать мышцы, которые контролируют движения при ходьбе, поворотах и наклонах, закладывая прочную основу для ежедневных действий.

Скручивания сидя "колено к локтю"

Это упражнение задействует косые мышцы живота и нижнюю часть пресса, не требуя опускания на пол и не перегружая шею. Стул обеспечивает устойчивость для подъема колена и одновременного приближения противоположного локтя, создавая плотное сокращение всего кора. Диагональное движение активирует мышцы боков, формируя четкие контуры и подтягивает область над бедрами.

Сядьте прямо на край стула, руки за голову. Поднимите одно колено, одновременно поворачивая туловище и подтягивая к нему противоположный локоть. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны. Выполните 20-30 контролируемых повторений поочередно.

Боковые наклоны со стулом

Упражнение укрепляет длинные боковые мышцы, которые формируют талию и поддерживают позвоночник. Стул служит опорой для глубоких наклонов, активирующих косые мышцы живота без прогибания спины. Медленные движения сочетают растяжение и нагрузку, стимулируя труднодоступные волокна кора для более четкой средней линии.

Станьте возле стула или рабочей поверхности, слегка держась за спинку одной рукой. Свободную руку поднимите над головой и медленно наклонитесь к стулу. Вернитесь в исходное положение, используя косые мышцы живота. Сделайте 12-15 наклонов в каждую сторону.

Сидячие вращательные тяги сидя

Это вращательное движение формирует косые мышцы, улучшает подвижность позвоночника и контроль ребер. Фиксация бедер на стуле помогает талии стать движущей силой движения, делая линии более четкими и укрепляя контроль кора. Регулярное выполнение способствует естественному сглаживанию средней части талии.

Сядьте прямо, ноги ровно, руки вместе на уровне груди. Поверните туловище в одну сторону, потянитесь руками к заднему углу стула. Вернитесь в центр и повторите в противоположную сторону. Выполните 20 медленных и контролируемых вращений.

Разгибание ног на стуле со сжатием корпуса

Это упражнение направлено на нижнюю часть живота и глубокие стабилизаторы. Держание за стул помогает сохранять баланс, а вытягивание ног вперед одновременно задействует мышцы пресса, создавая подтягивающий эффект для талии.

Сядьте прямо, держась за бока стула. Слегка поднимите оба колена от пола, затем вытяните ноги вперед. Поверните колени назад, удерживая корпус напряженным. Выполните 12-20 плавных повторений.

Тяга с боковыми скручиваниями стоя возле стула

Это динамичное упражнение тренирует косые мышцы живота, бедра и глубокий корпус через подъемы и тяги. Стул обеспечивает поддержку, а диагональное сжатие создает эффективное напряжение в талии, быстрее сужая ее, чем статические упражнения на кора.

Станьте возле стула, положив внутреннюю руку на спинку для поддержки. Поднимите внешнее колено, одновременно подтягивая внешний локоть. Опустите ногу с контролем и повторите 15-20 раз. Смените сторону и повторите.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения помогут укрепить мышцы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.