Сколько белка нужно организму после тренировки: эксперт назвал оптимальную норму

Многие люди сосредотачиваются исключительно на тренировках, считая их главным залогом похудения и хорошей физической формы. Однако правильное питание после физических нагрузок не менее важно, ведь именно оно помогает организму эффективно восстанавливаться.

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Особую роль в этом процессе играет белок, который поддерживает мышцы и способствует длительному ощущению сытости. Эксперт объяснил eatthis.com, сколько белка следует употреблять после тренировки, чтобы получить максимальную пользу без излишеств.

Специалисты отмечают, что после физической нагрузки следует уделить особое внимание потреблению белка. Такой подход не только способствует восстановлению мышц, но и помогает дольше оставаться сытым и поддерживать процесс сжигания калорий. В то же время важно не только включать белковые продукты в рацион, но и соблюдать оптимальное количество.

Диетолог и спортивный нутрициолог Джим Уайт объясняет, что после тренировки организму достаточно от 20 до 30 граммов белка.

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"После физических упражнений рекомендуется потреблять не менее 20 граммов белка. В то же время превышать примерно 30 граммов за один прием пищи не стоит", – отмечает эксперт.

По его словам, избыток белка после тренировки не принесет дополнительной пользы. Если организм не использует его для восстановления мышц, лишние питательные вещества могут отложиться в виде жировых запасов.

Впрочем, это не означает, что белковые продукты нужно ограничивать в течение дня. Рекомендуемые 20–30 граммов касаются только приема пищи после тренировки. Общую суточную потребность в белке следует распределять между основными приемами пищи и перекусами в зависимости от уровня физической активности, массы тела и поставленных целей.

Как набрать необходимое количество белка?

Получить 20–30 граммов белка после тренировки не так сложно, как может показаться. Для этого достаточно правильно сочетать несколько продуктов с высоким содержанием белка.

Например, хорошим выбором могут стать греческий йогурт, консервированный тунец, вареные яйца, нежирный творог или натуральные молочные продукты. Также после тренировки можно приготовить белковый смузи, используя протеиновый порошок без добавления сахара, арахисовую пасту и банан.

Полезными вариантами перекуса также являются сырные палочки, вяленое мясо или другие белковые снеки. Сочетая один из этих продуктов с белковым коктейлем или молочным напитком, можно без труда получить рекомендуемое количество белка для эффективного восстановления после физических нагрузок.

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