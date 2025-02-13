СМИ подсчитали, сколько заработал Усик в 2024 году: украинец вошел в топ-10 в мире

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик вошел в список десяти самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам 2024 года. При этом наш соотечественник заработал на 25 миллионов долларов меньше, чем его соперник в последних двух боях – Тайсон Фьюри.

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Такие данные приводит портал Sportico, который специализируется на бизнес составляющей спорту. Журналисты издания утверждают, что больше всех в минувшем году заработал легендарный португальский футболист Криштиану Роналду. Его оклад составил 260 млн в американской валюте.

Игрок аравийского "Аль-Насра более чем на 100 млн опередил звезду Национальной баскетбольной ассоциации Стефена Карри.

ТОП-10 САМЫХ БОГАТЫХ СПОРТСМЕНОВ МИРА

1. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – $260 млн

2. Стефен Карри (США, баскетбол) – $153,8 млн

3. Тайсон Фьюри (Великобритания, бокс) – $147 млн

4. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – $135 млн

5. Леброн Джеймс (США, баскетбол) – $133,2 млн

6. Неймар (Бразилия, футбол) – $133 млн

7. Александр Усик (Украина, бокс) – $122 млн

8. Карим Бензема (Франция, футбол) – $116 млн

9. Килиан Мбаппе (Франция, футбол) – $110 млн

10. Джон Рам (Испания, гольф) – $105,8 млн

Отметим, что по данным СМИ, общий гонорар реванша Усик – Фьюри, который состоялся в декабре, составил 190 миллионов долларов. Из них украинцу досталось 55%.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик объявил о том, что завершит карьеру после того, как проведет еще максимум два поединка.

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