СМИ подсчитали, сколько заработал Усик в 2024 году: украинец вошел в топ-10 в мире
Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик вошел в список десяти самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам 2024 года. При этом наш соотечественник заработал на 25 миллионов долларов меньше, чем его соперник в последних двух боях – Тайсон Фьюри.
Такие данные приводит портал Sportico, который специализируется на бизнес составляющей спорту. Журналисты издания утверждают, что больше всех в минувшем году заработал легендарный португальский футболист Криштиану Роналду. Его оклад составил 260 млн в американской валюте.
Игрок аравийского "Аль-Насра более чем на 100 млн опередил звезду Национальной баскетбольной ассоциации Стефена Карри.
ТОП-10 САМЫХ БОГАТЫХ СПОРТСМЕНОВ МИРА
1. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – $260 млн
2. Стефен Карри (США, баскетбол) – $153,8 млн
3. Тайсон Фьюри (Великобритания, бокс) – $147 млн
4. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – $135 млн
5. Леброн Джеймс (США, баскетбол) – $133,2 млн
6. Неймар (Бразилия, футбол) – $133 млн
7. Александр Усик (Украина, бокс) – $122 млн
8. Карим Бензема (Франция, футбол) – $116 млн
9. Килиан Мбаппе (Франция, футбол) – $110 млн
10. Джон Рам (Испания, гольф) – $105,8 млн
Отметим, что по данным СМИ, общий гонорар реванша Усик – Фьюри, который состоялся в декабре, составил 190 миллионов долларов. Из них украинцу досталось 55%.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик объявил о том, что завершит карьеру после того, как проведет еще максимум два поединка.
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