Стало известно, как 'Челси' поступил с 'допинговым' Мудриком перед плей-офф Лиги конференций

Лондонский "Челси" не стал исключать украинского легионера Михаила Мудрика из заявки на Лигу конференций, которую англичане обновили накануне старта в стадии плей-офф. Несмотря на допинговый скандал вокруг нашего соотечественника, тренерский штаб "синих", похоже, рассчитывает на скорое возвращение футболиста.

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Об этом сообщает ВВС, журналисты которого проанализировали состав команды на 1/8 финала турнира. "Челси" включил в список участников лидера команды Коула Палмера, защитника Трево Чалобу, который вернулся в Лондон после аренды, а также новичка Матиса Амугу.

Были исключены из заявки сразу семь игроков – Уэсли Фофана, Ромео Лавию, Акселя Дисаси, Ренато Вейгу, Карни Чуквуэмеку, Чезаре Касадея и Жоау Феликса. Пятеро последних покинули "Челси" в зимнее трансферное окно. Место Мудрика, который на этапе Лиги отметился тремя голами, осталось неизменным.

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба. В его организме были обнаружены следы мельдония.

Сам Михаил подтвердил, что тест показал наличие запрещенного вещества. Наш соотечественник заявил, что был шокирован результатами, поскольку никогда не употреблял допинг. Также стало известно, что Мудрик был отстранен от тренировок на клубной базе в Кобхеме.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, мельдоний попал в организм Михаила Мудрика через укол, который ему сделали в сборной Украины.

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