Суперлига Favbet: расписание трансляций 13-16 февраля

Регулярный чемпионат Суперлиги Favbet продолжится бабблами в Ивано-Франковске и Ривне – это будут последние игры перед международным перерывом на матче мужской сборной в квалификации на чемпионат Европы-2025.

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Поскольку из состава лидера чемпионата "Днепра" в национальной сборной вызваны два игрока (Владимир Конев и Даниил Сипало), команда проведет матчи в Ривне 14 и 15 февраля, после чего два игрока отправятся в Ригу. Поэтому баб в Ровно пройдет в три дня.

В Ивано-Франковске, баббл в котором пройдет 13-14 февраля, сыграет еще один игрок сборной Михаил Бублик. Его "Кривбасс" сыграет с "Прикарпатье-Говерлой" и "Киев-Баскетом". Также в Ивано-Франковске сыграют "Черкаськи Мавпы".

Пятница, 14 февраля, будет очень насыщенным днем в Суперлиге Favbet. Кроме двух матчей в Ивано-Франковске, в Ровно в стартовый день баббла "Днепр" и "Старый Луцк" сначала сыграют календарный матч, а в 19:00 доиграют встречу, которая началась 2 февраля. Игра в днепровском "Шиннике" была остановлена в четвертой четверти за 4:38 минуты до конца основного времени встречи при счете 78:50 в пользу "Днепра".

Также в Ривне сыграют хозяева и "Запорожье". Именно они очной встречей 16 февраля "закроют" игровую неделю, а в субботу "Ровно" встретится с "Днепром", а "Запорожье" – со "Старым Луцком" в матче соседей турнирной таблицы.

Вашему вниманию расписание матчей игровой недели.

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Четверг, 13 февраля

15:00. "Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" (Киевстар ТВ, YouTube ФБУ)

18:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Кривбасс" (XSPORT, YouTube ФБУ)

Пятница, 14 февраля

15:00. "Киев-Баскет" – "Кривбасс" (YouTube ФБУ)

18:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Черкаськи Мавпы" (YouTube ФБУ)

Ривне, ДЮСШ-4

Пятница, 14 февраля

17:00. "Старый Луцк" – "Днепр" (Киевстар ТВ, YouTube ФБУ)

19:00. "Днепр" – "Старый Луцк" – доигрывание (YouTube ФБУ)

Суббота, 15 февраля

15:00. "Ривне-ОШВСМ" – "Днепр" (Киевстар ТВ, YouTube ФБУ)

18:00. "Старый Луцк" – "Запорожье" (YouTube ФБУ)

Воскресенье, 16 февраля

16:00. "Ривне-ОШВСМ" – "Запорожье" (Киевстар ТВ, YouTube ФБУ)

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