Свитолина с 0:6 перевернула матч на супертурнире, победив чемпионку Wimbledon-2023

Вторая ракетка Украины Элина Свитолина победно стартовала на крупном теннисном турнире в катарской Дохе с призовым фондом в 3,66 миллионов долларов. Наша соотечественница в невероятном по накале и драме матчу переиграла представительницу Чехии и победительницу Wimbledon-2023 Маркету Вондроушову – 0:6, 6:2, 7:5.

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Соперницы провели на корте 1 час 54 минуты. После провальной первой партии, в котором украинке повесили "баранку", Элина собралась и сумела переломить ход поединка. В решающем сете соперницы по очереди брали чужие подачи, а в итоге Свитолина оказалась удачливее.

30-летняя одесситка за поединок совершила всего одну подачу навылет и реализовала пять из девяти брейкпоинтов. В свой пассив украинка записала пять двойных ошибок.

Теперь за выход в 1/16 супертурнира Свитолина поспорит с американкой Джессикой Пегулой, которая пропускала в Дохе первый круг. Наша соотечественница шесть раз встречалась с нынешней пятой ракеткой мира и записала в свой актив всего две победы.

В последний раз девушки играли друг с другом на Олимпийских играх в Париже. Тогда Элина победила в трех партиях и вышла в 1/8 финала.

Как сообщал OBOZ.UA, Элине Свитолиной устроили овации после волевой победы в третьем круге Australian Open-2025.

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