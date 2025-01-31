Такого никто не ожидал: Усику предложили самый необычный бой в карьере

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Алекс Перейра (12-2, 10 КО) выразил намерение подраться с Александром Усиком (23-0, 14 КО). 37-летний бразилец отметил, что не против провести поединок против украинца по правилам бокса.

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Об этом Перейра заявил в интервью Jaxxon Podcast, пишет портал mmafighting.com. По словам бывшего чемпиона мира по кикбоксингу в двух весовых категориях, бой с Усиком получился бы невероятно зрелищным и конкурентноспособным, так как сам бразилец регулярно проводит спарринги с боксерами.

"Бокс – это то, чего я действительно хочу. Я чемпион и хочу драться с чемпионами. Поэтому Александр Усик... Я думаю, что это очень хороший бой. Я люблю бокс. Вижу, что некоторые говорят, что в чистом боксе я проиграю. Но я вам отвечу так: когда речь идет о чистом боксе, я чувствую себя великолепно. Я думаю, что мог бы сразиться с парнями из бокса. Я уже провел несколько спаррингов с опытными парнями", – сказал Перейра.

Отметим, что в 2017 году бразилец провел боксерский поединок против соотечественника Марсело де Соузы Круза, в котором победил нокаутом в третьем раунде. К слову, украинец ранее высказывался о том, что был бы не против провести бой в UFC.

Ранее Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Фрэнк Уоррен не видит предпосылок к тому, чтобы Александр Усик сменил весовую категорию.

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