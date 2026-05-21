Талия снова будет стройной: лучшие упражнения для пресса после 50

После 50 лет многим людям становится сложнее поддерживать стройную талию и подтянутый живот. Обмен веществ постепенно замедляется, а мышечная масса уменьшается, из-за чего жир в зоне пресса накапливается быстрее.

Однако правильно подобранные упражнения способны помочь не только улучшить форму, но и укрепить все тело. Эксперты советуют обратить внимание на силовые тренировки, которые активируют мышцы кора и помогают сделать живот более плоским, пишет eatthis.com.

Фитнес-эксперт Энтони Дж. Юнг объяснил, какие тренировки помогают вернуть тонус мышцам живота и улучшить форму после 50 лет.

Становая тяга с гирей

Для выполнения упражнения поставьте ноги на ширине плеч, а гирю расположите между стопами. Ручка гири должна находиться примерно на уровне лодыжек. Отведите таз назад и наклонитесь, чтобы взяться за снаряд. Перед подъемом важно, чтобы голени оставались почти вертикальными, а корпус был наклонен вперед с прямой спиной.

"Крепко возьмитесь за ручку, отведите плечи назад и напрягите мышцы под мышками. Поднимайте гирю за счет толчка ногами от пола, а не с помощью рук. В верхней точке полностью выпрямитесь и сожмите ягодицы. Опуская вес, верните его точно в то место, откуда поднимали. Если упражнение кажется сложным, поставьте гирю на невысокую платформу или ступеньку", – советует Юнг.

Отжимания от возвышения

Для этого упражнения примите стандартную позицию для отжиманий, но руки разместите на возвышении – например, на скамье, диване или устойчивой платформе. Ладони должны быть на ширине плеч. Во время движения следите, чтобы поясница оставалась прямой, а таз не провисал. Опускайте корпус вниз, прижимая локти ближе к туловищу. Если хотите увеличить нагрузку, используйте более низкую опору.

Приседания с гирей

Для выполнения этого упражнения возьмите гантель вертикально за верхнюю часть и держите ее возле груди. Локти должны быть направлены вниз. Ноги поставьте чуть шире плеч, а стопы слегка разведите в стороны.

Начинайте движение с отведения таза назад, после чего плавно опускайтесь в приседание. Спина должна оставаться ровной на протяжении всего движения. Достигнув нижней точки, поднимайтесь вверх, отталкиваясь пятками от пола.

Планка на фитболе

Еще одно полезное упражнение для укрепления пресса – планка со стабилизационным мячом. Положите предплечья на фитбол и примите положение планки. Тело должно образовывать прямую линию от головы до пяток, а поясница – оставаться ровной.

Чтобы удерживать баланс, необходимо активно задействовать мышцы живота, спины и плеч, что делает упражнение особенно эффективным для укрепления корпуса.

