Тренер 'Реала' готовит новую подставу вратарю сборной Украины – СМИ

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти, как и в минувшем сезоне, намерен усадить в запас украинского вратаря Андрея Лунина на решающем отрезке сезона. В частности, речь идет о выступлениях "сливочных" в Кубке Испании, где наш соотечественник является игроком основы.

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Об этом информирует портал Relevo. Журналисты издания отмечают, что Лунин выйдет в стартовом составе "Реала" на четвертьфинальный матч с "Леганесом", который состоится в среду, 5 февраля. В случае победы и выхода в следующий раунд итальянский наставник мадридцев, вероятно, сделает ставку на бельгийца Тибо Куртуа.

Анчелотти не хочет рисковать возможностью выиграть трофей, а поэтому якобы не намерена полагаться полностью на украинца. Аналогичная ситуация была в минувшем сезоне, когда Лунин вывел "Реал" в финал Лиги чемпионов, однако на решающий матч турнира наставник мадридцев поставил едва восстановившегося после травмы Куртуа.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинский вратарь провел семь поединков, в которых пропустил 10 мячей, сыграв в трех матчах на ноль. В начале осени Андрей подписал новый контракт с "королевским клубом" до лета 2030 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин вошел в список из четырех футболистов, продажу которых руководство "Реала" будет рассматривать уже летом.

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