Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал невозможным проведение подготовительных сборов команды в европейских странах. По его словам, это происходит из-за санкций в отношении представителей страны-агрессорки, которым, в частности, не разрешается ввозить винтовки.

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Об этом Каминский заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". При этом в патриотичном угаре он выдал мысль о том, что условия для тренировок в России ничем не уступают заграничным площадкам, однако забыв упомянуть о коллапсе с патронами в биатлоне РФ.

"Мы должны получить разрешение на ввоз оружия в ту страну, куда мы едем. Думаю, что в странах НАТО мы вряд ли его получим, поэтому на данный момент для нас это нереально. Если бы такая возможность была, у нас в России есть достойные места не хуже, чем за границей. Я не вижу в этом большого смысла, разве что съездить куда-то в горы с учетом того, что Олимпийские игры пройдут в Альпах", – сказал Каминский.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Редькин возмутился позицией Международного союза биатлонистов (IBU), который не рассматривает вопрос возвращения россиян в свои турниры.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион и ярый Z-патриот Александр Тихонов внезапно выдал правду о россиянах, которые, по его словам, сами уничтожают самих себя.

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