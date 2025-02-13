Тренер сборной России отметился хамством, обозвав украинцев 'непонятными людьми'

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко с пренебрежением и высокомерием высказался об украинцах. В частности, специалист лицемерно отозвался о критике представителей нашей страны допустить к международной гонке в Италии олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Видео дня

Об этом Бородавко заявил в интервью порталу Sport24. Наставник российской национальной команды продемонстрировал всю суть граждан РФ обозвав украинцев "непонятными людьми", так как они выступили против участия Большунова в соревнованиях в Сейзер Альме под флагом страны-агрессорки.

"Возмущение украинцев по участию Большунова в итальянской гонке? Александр поехал в одно из лучших мест для подготовки к главному старту сезона, который пройдет в Казани. Действительно, эти соревнования у него в программе его тренировочной подготовки. А то, что говорят украинские лыжники или вообще не лыжники, разные федерации, меня это абсолютно не интересует. От этих людей очень трудно ожидать чего-либо другого. Нам не хочется никак реагировать на каждый чих таких непонятных людей", – сказал Бородавко.

Отметим, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не стала препятствовать допуску Большунова к гонке в Италии из-за того, что она проводится не под эгидой организации.

Как сообщал OBOZ.UA, российский лыжник Омар Худиев пожаловался, что его поймали на обмане и лишили "золота" престижного марафона марафона La Diagonela за использование запрещенного на соревнованиях в Европе фтора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!