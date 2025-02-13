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Тренер сборной России отметился хамством, обозвав украинцев "непонятными людьми"

Александр Чеканов
Спортивные новости
2 минуты
1,2 т.
Тренер сборной России отметился хамством, обозвав украинцев 'непонятными людьми'

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко с пренебрежением и высокомерием высказался об украинцах. В частности, специалист лицемерно отозвался о критике представителей нашей страны допустить к международной гонке в Италии олимпийского чемпиона Александра Большунова.

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Об этом Бородавко заявил в интервью порталу Sport24. Наставник российской национальной команды продемонстрировал всю суть граждан РФ обозвав украинцев "непонятными людьми", так как они выступили против участия Большунова в соревнованиях в Сейзер Альме под флагом страны-агрессорки.

Тренер сборной России отметился хамством, обозвав украинцев "непонятными людьми"
Тренер сборной России отметился хамством, обозвав украинцев "непонятными людьми"

"Возмущение украинцев по участию Большунова в итальянской гонке? Александр поехал в одно из лучших мест для подготовки к главному старту сезона, который пройдет в Казани. Действительно, эти соревнования у него в программе его тренировочной подготовки. А то, что говорят украинские лыжники или вообще не лыжники, разные федерации, меня это абсолютно не интересует. От этих людей очень трудно ожидать чего-либо другого. Нам не хочется никак реагировать на каждый чих таких непонятных людей", – сказал Бородавко.

Тренер сборной России отметился хамством, обозвав украинцев "непонятными людьми"
Тренер сборной России отметился хамством, обозвав украинцев "непонятными людьми"

Отметим, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не стала препятствовать допуску Большунова к гонке в Италии из-за того, что она проводится не под эгидой организации.

Как сообщал OBOZ.UA, российский лыжник Омар Худиев пожаловался, что его поймали на обмане и лишили "золота" престижного марафона марафона La Diagonela за использование запрещенного на соревнованиях в Европе фтора. 

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