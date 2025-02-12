Центровой сборной Украины стал игроком 17-кратного чемпиона НБА

Центровый сборной Украины Алексей Лэнь стал игроком 17-кратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс". Наш соотечественник присоединился к легендарному клубу в статусе свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Ранее "Сакраменто" в результате обмена отправил Лэня в "Вашингтон", который в свою очередь отчислил центрового. 31-летний украинец в этом сезоне провел 36 матчей, в среднем набирая 1,4 очка, 1,8 подбора и 0,8 передачи.

Лэнь был избран на драфте-2013 под №5. За карьеру в НБА провел 680 поединков (240 начинал в старте). Его показатели: 6,7 очка и 5,3 подбора за 17,1 минуты на паркете. Выступал за "Финикс", "Атланту", "Вашингтон", "Торонто" и "Сакраменто".

Лэнь станет третьим украинцем, выступающим за "Лос-Анджелес Лейкерс". До этого за одну из самых популярных команд лиги выступали Станислав Медведенко и Святослав Михайлюк.

"Лейкерс" занимает четвертое место в Западной конференции, имея 32 победы в 51 матче. Ближайший матч команда проведет в ночь на 13 февраля против "Юты" Святослава Михайлюка, а затем сыграет 20 февраля дома против "Шарлотт".

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