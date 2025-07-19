'Убирает их истощенный труп': чем для Усика опасен Дюбуа, как команда британца имитировала Александра и давала 'Динамиту' новые инструменты для боя

После двух лет ожидания и борьбы с собственными сомнениями британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) возвращается в ринг к объединенному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (23-0, 14 КО), чтобы взять реванш у украинца и завладеть титулом абсолютного короля дивизиона. И сам "Динамит", и вся его команда в один голос кричат, что боец из Лондона стал совсем другим человеком и теперь готов к встрече с левшой из Крыма. Однако есть сомнения, мог ли Дюбуа "наработать" чемпионскую психологию.

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Накануне противостояния на легендарном лондонском "Уэмбли" OBOZ.UA вместе с экспертами разобрал сильные и слабые стороны Даниэля, а также собрал интересные мысли о его силовом стиле и моменты, которые может использовать против британца Александр.

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Один из тренеров чемпиона IBF Киран Фаррелл настолько хорошо изучил Александра Усика, что готовит своего сына "стоять как Усик, формироваться как Усик и, по сути, драться как Усик". В лагере Дюбуа он постоянно имитировал движения Александра в спаррингах с Даниэлем.

"Поскольку я был Усиком, я наблюдал за ним очень много и чувствую, что знаю его изнутри. Думаю, это хорошо для Даниэля. Я привношу быстрые ноги в работу с лапами, которую мы выполняем", – рассказал перед боем Фаррел, считая, что его подопечный теперь должен успевать за скоростью соперника.

А наставник Даниэля Дон Чарльз считает, что значительная часть работы, около 60%, была психологической, но он также вооружил его гораздо большим как бойца. Дюбуа больше занимался растяжкой, работал над своей гибкостью и перестал поднимать большой вес, потому что Чарльз считал, что он слишком мускулистый и тяжелый.

Также тренер отметил, что теперь британец понимает правила боя с левшой: "Есть правила, которых ты должен придерживаться: положение ног, позиция, положение головы, все. Так что теперь он понимает. Когда я оглядываюсь назад, о Боже мой, этот ребенок, он пошел в тот бой два года назад, не имея этих инструментов. И сейчас, когда я сижу здесь, я вижу только один результат – победу Даниэля".

К бою с Усиком готовился не только Дюбуа, но и вся его команда, которая пыталась давить на украинца во время подготовки боя. Они постоянно вспоминали в разговоре со СМИ ход предыдущего поединка в Польше и, хотя им официально отказали в пересмотре результата, признав победу Александра законной, от команды британца неслось о том, что украинец мошенничал, что ему надо дать "Оскар" за хорошую игру после "удара в корпус", что это было политическое решение в пользу Украины.

И сам Даниэль не скрывал свой расчет: "Я думаю, что дело в Польше и всем остальном, в том, что судьи и все остальное на его стороне. Но, независимо от этого, я хочу, чтобы моя команда подняла ажиотаж, разозлила его. Я хочу, чтобы они это сказали. Они должны это сказать. Я плачу им за то, чтобы они это сказали".

Но, кажется, если уж изобретательный и непредсказуемый Фьюри не смог выбить украинца из колеи, то куда уж Дюбуа и его команде.

В КАКОМ СТИЛЕ БОКСИРУЕТ ДЮБУА? 27-летний британский боец известен своим мощным ударом и агрессивным стилем ведения боя, кроме того не брезгует грязными ударами, как это было в первом поединке.

"Стиль Дюбуа – это бокс тяжеловесов – ударить, давить, бить. У них все решается в силе", – рассказал нам обладатель титула WBO Global в первом полусреднем весе Арам Фаниян.

"Дюбуа больше представитель силового бокса. Он – сильный, здоровый парень, молодой, но однозначно не шахматист, как Саня. В плане технического бокса он не сможет оказать равнозначное сопротивление Усику", – разобрал в разговоре с нами украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ДЮБУА. "Сильные стороны Дюбуа: то, что он моложе на 10 лет. По-любому, он немного больше по габаритам, мне кажется, в плане веса. И больше я даже не могу сказать. Только, наверное, то, что ему нечего терять и то, что он моложе", – Фаниян.

А вот сила удара Даниэля не обязательно станет его козырем, по мнению Арама: "Ну, знаете, говорят, что надо 15 килограммов, чтобы нокаутировать человека, если четко попасть по бороде, и это будет незаметный удар. То, что есть у людей сила удара, это маленькая вероятность, что он попадет по нему. А Усик не даст по себе бить. Он не будет принимать удары".

Журналисты BoxingScene в своем материале отмечают, что Дюбуа сейчас значительно лучше, чем в предыдущем поединке. И хотя Усик "утомляет своих противников бешеным темпом, испытывает их подбородки большим количеством ударов, а затем убирает их истощенный труп", в какой-то момент он начнет замедляться: "А Дюбуа – невероятный панчер. Думаю, есть шансы, что он поймает Усика бомбой, выше, чем в их первом бою".

"Дюбуа, по моему мнению, проще Фьюри. Впрочем, он также очень хороший боксер, умело вытягивает соперника на себя, мгновенно контратакует, и первым номером работает, и удар у него в порядке, бьет с обеих рук, техничный, вообще много умеет. И в первой встрече с Усиком именно он навязал свою тактику. Не исключено, его ждет большое будущее. Конечно, после того, как уйдет с ринга Александр", – отметил в разговоре со sport24 Андрей Синепупов.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ДЮБУА. "Слабые стороны Дюбуа... Это то, что он медленнее Усика, это сто процентов. То, что он не так прекрасно двигается на ногах, как Александр. Вот и есть его слабые стороны", – отметил Фаниян.

В команде Дюбуа заявляют, как невероятно за последние два года выросла уверенность Дюбуа, мол, он думает, что может победить любого. Но это может стать и огромным недостатком британца в этом поединке.

"Из-за того, что он стал увереннее, наоборот, по моему мнению, он будет больше идти вперед, будет пытаться навязать силовой бокс, и в этих моментах он будет больше открываться и больше пропускать. А у него, я думаю, больше вариантов пропустить, чем у Сани", – отметил украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий.

А вот менеджер Усика Эгис Климас считает, что слабым звеном в подготовке британца является не его физическая форма, а психология бойца может не выдержать давления большого боя: "Это своего рода шутка, слушать, как команда Дюбуа говорит о "новом человеке". Мол, теперь он стал мужчиной, а не мальчиком. Но менталитет невозможно натренировать. За два года вы не измените психологию бойца".

"Имеет ли Дюбуа слабость? Небольшая есть, да. Возможно, потому что он моложе, не знаю, но Даниэль немного боится. Я тоже боюсь, но по-другому", – считает Усик в комментарии DAZN Boxing.

КАК ПОБЕДИТЬ ДЮБУА? На самом деле здесь трудно дать Усику какой-то совет. Имея опыт боев с сильнейшими бойцами двух дивизионов, он и сам знает, что делать и какие сюрпризы подготовить Дюбуа, который хоть и мощный боец, но менее техничный, изобретательный и медленный.

"Если честно, трудно ответить на этот вопрос. Но Усику, мне кажется, не надо ничего менять. Его ноги, его физическое состояние, чтобы он мог быстрее двигаться, контратаковать, встречать. Просто ему нужна хорошая физическая форма, если бой продлится все 12 раундов и чтобы у него были силы двигаться 12 раундов", – высказал свое мнение Фаниян.

ЧТО ДУМАЕТ ДЮБУА? "Мой джеб – опасное оружие, и я никогда не пренебрегаю основами и базовыми принципами бокса, и они окупаются против любого бойца, с которым вы можете столкнуться. Моя уверенность в себе абсолютно настоящая, я стараюсь быть просто настоящим человеком, а хвастовство или хвастовство – это не для меня. Искренне, от всего сердца, я верю, что я лучший", – рассказывал Дюбуа в начале своей профессиональной карьеры.

А сейчас британец уверен, что поражение двухлетней давности сделало его новым человеком: "Весь этот опыт просто побудил меня к успеху и совершенствованию. Все это было частью моего укрепления. Я использовал это, чтобы превратиться в огонь, и просто прошел через следующих нескольких парней. Я включен и сосредоточен, готов создать хаос на ринге и готов к действию".

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