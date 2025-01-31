Украина обыграла Германию в отборе Евро-2026 по футзалу, забив 5 голов. Видео

Мужская сборная Украины по футзалу добыла уверенную победу над командой Германии в отборочном турнире к чемпионату Европы 2026 года. Подопечные тренера Александра Косенка были сильнее Бундестим в выездном матче, отгрузив соперникам пять мячей – 5:3.

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"Сине-желтые" пропустили первыми на исходе третьей минуты встречи. Однако затем гости выдали невероятно ударную 10-минутку, во время которой отправили в ворота соперников пять мячей.

Голами отличились защитники Николай Микитюк, который оформил дубль, Ростислав Семенченко, Игорь Корсун, а также форвард Евгений Жук. Удивительным образом, наши соотечественники не смогли развить этот настоящий голепад во второй половине встречи, однако и сами дали отличиться немцам только в самом начале тайма.

Таким образом, украинцы выиграли третий подряд матч в квалификации и уверенно возглавляют группу А. До этого сборная Косенко уничтожила на выезде Кипр 7:0 и обыграла в Тыргу-Муреше Румынию 2:0.

Следующую встречу наша команда проведет 4 февраля в Кишиневе опять с Германией. По регламенту соревнований победители квартетов получат прямые путевки на континентальное первенство, которое с 20 января по 7 февраля будущего года пройдет в Каунасе и Риге.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футзалу впервые в своей истории стала призером чемпионата мира, когда на турнире 2024 года добыла "бронзу".

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