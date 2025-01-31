Украинскую биатлонистку дисквалифицировали на ЧЕ: что произошло

Украинская биатлонистка Анна Кривонос не смогла финишировать в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в итальянском Мартелл-валь-Мартелло. Наша соотечественница не попала в итоговый протокол, так как была дисквалифицирована организаторами соревнований.

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27-летняя спортсменка из Глухова показала провальные результаты на огневых рубежах. В частности, во время стрельбы стоя Кривонос допустила аж четыре промаха, после чего посчитала дальнейшее свое участие в гонке нецелесообразным.

Украинка решила сойти с трассы, однако сделала это с нарушением регламента. Вместо того, чтобы просто завершить выступления, показав это офицерам Международного союза биатлонистов (IBU), Анна зачем-то пересекла финишную линию. Это и повлекло за собой дисквалификацию.

Стоит отметить, что украинские девушки не очень удачно провели спринт ЧЕ. Лучшей стала Александра Меркушина, которая закрыла все 10 мишеней, но отстала от победительницы на 1 минуту 19 секунд и заняла 12-е место. Ее сестра Анастасия стала 21-й, Лилия Стеблина пришла 32-й, а Дарина Чалик завершила гонку на 55-й строчке.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный решил не выступать на чемпионате Европы, чтобы восстановить силы перед заключительной частью сезона.

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