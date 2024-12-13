Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю-Джекетс" был вынужден отменить вечер так называемого русского наследия после того, как получил множество жалоб. Мероприятие должно было состояться во время поединка против "Вашингтона" в 12 декабря, но в итоге идея его проведения была отменена.

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Российские пропагандисты впали в настоящую истерику из-за этого, обвинив во всем украинцев, которые протестуют против пропаганды страны-агрессорки. Портал Sport24 даже выпустил специальный материал под названием "Украинцы нагло сорвали "Вечер русского наследия" в Америке! Больше всех радовался русофоб Гашек: "Это спасло жизни", в котором повторил традиционные кремлевские нарративы о политизации спорта.

"Мероприятие не имело политического подтекста, а должно было служить просто памятью о том, как много россиян играло за "Мундиров", и каких успехов они достигли. Но менее, чем за 24 часа до его старта, все было отменено. Как вы уже догадались, по политическим мотивам. Поводом стал ультиматум, который выдвинула общественная группа под названием "Объединенные украинские организации Огайо" (UUOO). Она накатала более 20 (!) писем корпоративным спонсорам "Коламбуса" с жалобами, что клуб НХЛ готовится чествовать русских, в то время как на территории Украины продолжаются боевые действия", – пишут авторы.

Отметим, что россияне таким образом нелепо наехали еще и на легендарного олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека, который регулярно критикует НХЛ за поддержку РФ.

Ранее чех заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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