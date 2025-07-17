'Опасаются, что он молодой': известный украинский супертяж разобрал реванш Усика с Дюбуа, скандальный удар ниже пояса и последнего соперника Олександра

Известный украинский боксер Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) считает, что козырем британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) в объединительном поединке с Александром Усиком (23-0, 14 КО) может стать силовой бокс. А вот украинский чемпион супертяжелого веса превосходит соперника по многим аспектам, в частности, сначала разведывает, а потом поэтапно раскладывает бой как в шахматной партии.

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В разговоре с OBOZ.UA опытный Шевадзуцкий ксделал свой прогноз на противостояние 19 июля в Лондоне, разобрал скандальный удар ниже пояса в предыдущем поединке Усика и Дюбуа и предположил, с кем бы украинец может провести финал своей карьеры.

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– В чем преимущество Усика, а в чем – Дюбуа в их ближайшем поединке?

– У них большая разница в возрасте, но здесь возраст не сыграет существенную роль, потому что Александр всегда подходит к бою в наилучших кондициях – и функциональных, и ментальных, и технических. То есть, и сейчас он будет, как всегда, в своей лучшей форме.

Даниэль – сильный, он прогрессировал однозначно, морального он стал более устойчивым за счет последних побед, но он же не добавил в плане бокса. Из-за то, что он стал увереннее, наоборот, по-моему мнению, он будет больше идти вперед, пытаться навязать силовой бокс, и в этих моментах он будет больше открываться и больше пропускать. А у него, я думаю, больше вариантов пропустить, чем у Сани.

– А если сравнивать стили – какой Усик и какой Дюбуа?

– Ну, у Дюбуа больше силовой. Он – сильный, здоровый парень, молодой, но однозначно не шахматист, как Саня. А вот Саня больше как шахматист – он разведывает, он поэтапно раскладывает как в шахматной партии, все постепенно изучает и подбирает себе спокойно ключики.

А Дюбуа, я думаю, больше представитель силового бокса. В плане технического бокса он не сможет оказать равнозначное сопротивление Александру.

– Интересно, потому что читала комментарии на различных иностранных ресурсах, и немало тех, кто опасается Дюбуа.

– Ну, опасаются за счет того, что он просто молодой, сильный и взрывной. И они же сильно уверены, что у Александра слабый корпус. А Дюбуа отрабатывал в своем лагере комбинации двух, трех и четырех ударов – корпус-голова-голова-корпус. То есть это то, что он будет делать – заходить в среднюю-ближнюю дистанцию и пытаться наносить эти серийные удары.

– Ну я так думаю, что они эти выводы сделали из предыдущего боя с Усиком?

– Конечно, однозначно.

– Я понимаю, что все говорили и все разбирали, но тот удар Дюбуа, из-за которого все спорят и по сей день, был ниже пояса или нет?

– Вы знаете, это действительно интересный вопрос. Потому что с одного ракурса фотографии – он, вроде бы, ниже, а с другого, вроде бы, в линию пояса. Но даже если так разобраться по правилам, если ты просто в линию пояса бьешь, это уже считается ниже.

Тем более есть боксеры, у которых высоко стоит защита. И соответственно, пояса поднимаются высоко. Потому что у каждого разное строение, у каждого разная антропометрия. Я думаю, что если брать по антропометрии, по всем этим моментам, то это был удар ниже пояса.

– А як вы видите реванш Усика и Дюбуа? Как будет развиваться бой? На кого ставите?

– Ну, однозначно, я на стороне Сани. Однозначно, я желаю ему красивой победы. Главное, чтобы без травм. Думаю, что бой пройдет под диктовку Сани. В любом случае, он выступает всегда первым номером, он задает темп.

Хотя, конечно, это тяжелый вес и пропустить может каждый. Может быть и нокаут, от этого никто не застрахован. Но я уверен, что все пройдет хорошо. И победа будет за Саней.

– В свое время Усик мечтал провести большой титульный бой в Украине, однако всю свою карьеру в супертяжах проводит на чужой территории. В эмоциональном плане, насколько это тяжело быть далеко от дома?

– Мы, спортсмены, привыкшие не быть дома, потому что всю нашу сознательную юность, молодость и взрослую жизнь мы находимся не дома. Когда мы были в Олимпийской сборной, мы постоянно находились на сборах, ездили по разным странам. А домой ты приезжаешь только на день-два и – опять уехал. Ты привыкаешь быть в разъездах.

В профессиональном боксе плюс-минус то же самое. Только этапы подготовки намного длиннее, дольше по времени. А если брать такой уровень, как у Сани, то там уже вообще лагеря продолжаются по несколько месяцев.

Самый главный фактор – чтобы было комфортно и не было травм. В этом плане у Сани все в порядке. Тем более, что и семья может приехать пару раз проведать его. Они, конечно, не могут присутствовать во время всей подготовки…

Но в любом случае, это мотивация, чтобы как можно больше людей говорили об Украине, чтобы звучал наш гимн, чтобы люди слышали про нашу страну, узнали, что мы сильные. Несмотря ни на какие трудности, ни на какое горе.

Когда я выхожу в ринг, меня лично тоже очень сильно мотивирует, что я могу еще раз поднять флаг Украины, чтобы о нас говорили.

– Александр заявил, что ему осталось два боя: против Дюбуа и еще один. Бой против какого соперника вам было бы интересно посмотреть?

– Хороший вопрос... На самом деле, Саня уже со всеми топами перебоксировал. Остались только те, которые на пятки наступают. Возможно, Вайлдер. Но никакого интереса в этом бою нет. Честно говоря, не знаю. Я бы, наверное, желал Сане остаться на вершине, да и все. Потому что действительно даже не знаю, кто может дать ему хоть какой-то бой. Все нынешние потенциальные соперники на пару голов ниже.

– Согласна с вами. Но, например, Чжан Чжилей заявлял, что готов к бою с Усиком.

– Да готов каждый, это понятно. Это же бизнес. Все понимают, что это возможность заработать. Все будут кричать и бить себя в грудь. Это нормально. Но вопрос в том, что они смогут дать в этом бою? Какая ценность этого поединка.

Здесь понятно – Саня в третий раз может стать абсолютным чемпионом. Это да. Тем более, Дюбуа – хороший, топовый боксер, выходил в ринг против сильных соперников, выиграл у Джошуа. Но до следующего боя Усика будет не меньше, чем полгода. Если не больше. И за это время может что-то и поменяется. Там уже и посмотрим.

– После заявления Усика о скором завершении карьеры пошли разговоры, что он рано заканчивает и мог бы на высоком уровне провести еще не один бой. Понятно, Олександр лучше знает свой организм, но что вы думаете по этому поводу?

– Вы поймите, что при всех раскладах организм-то изнашивается. Как бы ты ему ни помогал, ни подпивал какие-то витамины, и суставы, и все остальное имеет свой срок. Я уверен, что ни один сбор не проходит без каких-либо травм. А на все это нужно время – чтобы подлечиться, восстановиться.

Тем более, если ты 3-4 месяца работаешь на 200% и изнашиваешь свой организм, то потом необходимо определенное время на аккумуляцию.

– А когда мы вас в следующий раз увидим в ринге?

– К сожалению, я только 3 недели назад перенес вторую операцию. В апреле в бою с Жалоловым у меня порвался бицепс. Где-то в середине боя, в раунде пятом, я почувствовал очень острую боль в руке. И не смог уже даже бить правой, не мог ее разгибать.

Мне сделали одну операцию. Что-то пошло не по плану и мне назначили вторую. И только сейчас я начинаю заниматься с реабилитологом. Думаю, восстановление займет у меня 2-3 месяца. И потом, когда наберу форму, можно будет искать варианты.

Я хотел бы сделать это максимально быстро, я очень хочу вернуться в ринг и пожимать наш украинский флаг. Но травмы дают немножко о себя знать и требуют времени на восстановление. Это то, что я говорил про Сашу.

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