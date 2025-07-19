Усик – это шахматист, которого не поймать: как победить 'уникального' украинца, где искать его сильные и слабые стороны и что надо делать Дюбуа

19 июля в ринге легендарного "Уэмбли" Александр Усик (23-0, 14 КО) может в третий раз в своей карьере и второй раз за историю выступлений в супертяжелом весе стать абсолютным чемпионом мира. Между ним и поясом IBF стоит лишь Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО), которого обладатель "самого большого боксерского IQ в дивизионе" уже побеждал нокаутом два года назад. И хотя за это время британец стал более опытным, украинец имеет огромное преимущество над оппонентом почти по всем аспектом. Но есть и одно но...

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Накануне схватки в Лондоне OBOZ.UA со своими экспертами разобрал сильные и слабые стороны Усика, а также собрал интересные мысли о его особом стиле и моменты, которые может использовать Дюбуа против Александра.

Напомним, в первом поединке Усик – Дюбуа роковым стал 9-й раунд – именно тогда украинец техническим нокаутом победил Динамита. Неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что скорее всего реванш закончится в 7-м, 8-м или 9-м раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7.00, 18.00 – для Дюбуа. Оправдаются ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

КАК ГОТОВ УСИК? Усик уже взял за привычку выкладывать отрывки своей подготовки и обязательных танцев, поражая, болельщиков, и, есть подозрение, оказывая давление на будущих оппонентов. И в ринге он последние годы работает как слаженный механизм. Как сообщил нам известный украинский боксер Дмитрий Митрофанов, который находился в лагере Александра, украинец сейчас находится в невероятной форме.

"Считанные дни остались перед поединком, мы всей командой готовимся и делаем все, что от нас зависит. Прошли хороший сбор, технико-тактическую, физическую подготовку. По моему мнению, Александр сейчас в лучшей форме. Бой будет интересный, ведь они уже встречались в ринге и изучили друг друга, кто на что способен – физически, психологически и, главное, ментально", – отметил Дмитрий.

Значение команды Усика в его подготовке ранее отмечал и Энтони Джошуа: "Вы, наверное, слышали это несколько раз, но я думаю, что Усик – феноменальный боец, и вокруг него замечательная команда. Ты хорош настолько, насколько хороша твоя команда, а у него действительно хорошая команда. Говорю об этом, исходя из моего опыта боев с ним, его мастерства на ринге. Я считаю, это самый высокий уровень".

В КАКОМ СТИЛЕ БОКСИРУЕТ УСИК? "Саня больше как шахматист – он разведывает, он поэтапно раскладывает как в шахматной партии, все постепенно изучает и подбирает себе спокойно ключики", – считает украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий.

"Это умный игровик, который ищет, куда надо ударить. Я назову это игровым, быстрым, высококлассным и очень умным боксом", – поделился с нами своим мнением обладатель титула WBO Global в первом полусреднем весе Арам Фаниян.

Бывший тренер Александра американец Джеймс Али Башир отмечал свой собственный, укальный стиль крымчанина: "Самая сильная сторона Александра Усика – его сердце и его ум. Это самое сильное, что у него есть – ум и мозг. У Усика стиль бокса Усика. Не украинский, не российский, не американский, у него свой стиль бокса. Он уникальный. Его, если честно, даже сложно как-то охарактеризовать".

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ УСИКА. По мнению перспективного украинского боксера Ярослава Харцыза, преимущества Усика – это "его безусловная выносливость, скорость и, конечно, класс бокса у него выше, чем у Дюбуа".

"Сильные стороны Усика: он гораздо более опытный боксер, это раз, у него очень много боев с топами, больше, чем у Дюбуа. Его боксерский IQ – это два. И третье – это его ноги и то, насколько много он выбрасывает ударов", – отметил Фаниян.

А легенда бокса Эвандер Холифилд отмечал, что Усик – сложный боец: "Он не сдается, и он очень быстрый. Знаете, из-за чего Усика никто не может победить? Александр – левша. Большинство бойцов не могут драться против левши. Они пропускают и думают: "О Боже, как это я пропустил этот удар?" Я вот в свое время дрался со многими людьми, спарринговал со многими, я постоянно менял свой стиль".

"Тот темпоритм, в котором работает Саша, достаточно высокий и не очень удобный для этой весовой категории. Вот этот фактор психологии и понимание, в каком высоком темпе может работать Усик Плюс украинец очень хорошо видит удары соперника и соответствующим образом на них реагирует", – отмечала возможности Усика бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова.

И, конечно, дополнительные силы и бешеную мотивацию Александру дает его миссия заставлять мир как можно чаще говорить об Украине, где идет кровопролитная война.

Как в свое время в разговоре с OBOZ.UA метко отметила вице-президент Лиги профибокса Украины Шатерникова, сейчас Усик – не просто боксер мирового уровня и чемпион в супертяжелом весе. На данный момент он – символ успешности украинских спортсменов и нашего спорта в мире.

"Все наши атлеты, и не только боксеры, сейчас мега-мотивированы, чтобы побеждать на соревнованиях. В условиях войны они работают и совершенствуются даже с большей самоотдачей, чем раньше. И все ради одной цели – выходить на любые соревнования с любыми соперниками и выигрывать, поднимать наш флаг. Он очень мотивирован на еремогу, чтобы донести, насколько сильна Украина и ее народ", – отмечает Алина.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ УСИКА. Здесь трудно сказать что-то однозначно. На протяжении почти 25-летней карьеры Усика специалисты, болельщики и СМИ постоянно в чем-то сомневались. Сначала в боксерском интеллекте, мол, за него думает Анатолий Ломаченко, который долгое время тренировал спортсмена и находился в его углу во время поединков. Но впоследствии стало ясно, что Александр не просто исполнитель и теперь о его боксерском IQ почти слагают легенды.

Потом говорили, что уязвимым местом крымчанина является его челюсть, однако она прошла испытания сначала мощными попаданиями Дерека Чисоры, а затем и таких монстров супертяжелого веса, как Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. А последний смог задавить своими железными кулаками даже такого сильного атлетка, как американец Деонтей Уайлдер в его лучшей версии.

Теперь после первой схватки с Дюбуа часть боксерского мира почему-то решила, что слабым местом украинца является его туловище. А озвучил это мнение бывший менеджер легендарного чемпиона супертяжелого веса Владимира Кличко Берндт Бенте.

"Удары по корпусу являются безусловной слабой стороной Усика. Это было заметно еще с любительских времен. Это было видно и в первом поединке с Дюбуа, и в других поединках: с такими ударами у него действительно возникают проблемы. Дюбуа этим постарается воспользоваться. Хотя, с другой стороны, он принимал очень жесткие удары по корпусу, особенно от Фьюри – а мы все знаем, сколько он весит и какая у него сила. такие удары еще нужно донести, потому что у Усика невероятная работа ног", – говорил Бенте Boxpodcast.

Известный украинский боксер Игорь Шевадзуцкий рассказал нам, что команда британца строит на этом свою стратегию на бой: "Они же сильно уверены, что у Александра слабый корпус. А Дюбуа отрабатывал в своем лагере комбинации двух, трех и четырех ударов – корпус-голова-голова-голова-голова-корпус. То есть это то, что он будет делать – заходить в среднюю-ближнюю дистанцию и пытаться наносить эти серийные удары".

"Честно, я вот так даже не могу сказать, какие у Усика слабые стороны, чтобы ими мог воспользоваться Дюбуа... Слабая сторона, мне кажется, у Александра одна, и то, я не знаю, насколько это слабая сторона. Но это то, что он меньше по весу. Как-никак Усик не супертяжеловес. При этом в супертяжах он боксирует великолепно, но это только одно, что Дюбуа может взять, то это весом", – считает Фаниян.

"Хотя я даже не знаю, какая у них разница. Вот Фьюри должен был его весом задавить, но не получается ни у кого задавить Усика. Вот такие дела", – добавил Арам.

КАК ПОБЕДИТЬ УСИКА? На самом деле соперникам Усика и, в частности Дюбуа, пока стоит уповать только на свои физические возможности и такую особенность бокса, а особенно супертяжелого дивизиона, как "произойти может все, что угодно" и "одно-два мощных попадания могут решить судьбу поединка".

"Дюбуа над ловить его. Надо ловить. Идти и бить. Я другого выхода не вижу. Я не знаю, за счет чего еще он может выиграть у Усика, если тот быстрый и хлесткий. У них нет другого выхода, если они за скоростью не успевают. За ногами не успевают, за скоростью рук не успевают. В принципе, IQ Усика, я считаю, выше всех нынешних тяжеловесов. Поэтому я другого выхода не вижу, как они могут выиграть у Усика, кроме как давить своим весом, силой. Другого выхода они не имеют", – считает Фаниян.

Свое интересное мнение у ветерана супертяжелого веса Дерека Чисоры, который в свое время испытывал Александра на прочность: "Как победить Усика? Дюбуа надо быть просто безумнее Усика. Ему надо хотеть победить Усика больше, чем этого хочет сам Александр. Если ты готов на все 100%, то можешь выиграть бой, но если наполовину – то у тебя нет шансов".

ЧТО ДУМАЕТ УСИК. "То, что сказал обо мне Чисора – правда. Мне не разбить голову. Все только и делают, что говорят о своих ударах или их силе. Я просто жду своего времени. Я просто жду, когда прозвенит гонг и рефери скажет: "Бокс!", – признается Александр.

А секрет его непобедимости достаточно прост: "Мозг и тело – это одно и то же. Если у вас есть мозг, но нет физической формы, это плохо. Если у вас отличная физическая подготовка, но слабый мозг – это тоже плохо".

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