"В Украине тенденция. Он раскается": слова Шевченко возмутили чемпионку ОИ из РФ
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова нелепо раскритиковала легендарного форварда сборной Украины Андрея Шевченко. Депутатка Государственной думы резко отреагировала на слова бывшего футболиста о том, что для него не существует экс-партнера по сборной Анатолия Тимощука.
Об этом Журова заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина пожаловалась на то, что в нашей стране спортсменам "задают политические вопросы", а также негативно относятся к представителям страны-агрессорки.
"Украинским настоящим и бывшим спортсменам журналисты в стране задают политические вопросы. И если ты на них не отвечаешь, то выглядишь предателем, ведь неужели у тебя нет своего мнения? Скорее всего, Шевченко не мог не ответить на подобный вопрос. Может быть, через какое-то время он раскается и скажет: "Понимаете, была сложная ситуация, простите меня". В Украине сейчас продолжается такая тенденция, что ты не можешь даже фотографироваться рядом с россиянином или пожать ему руку", – сказала Журова.
Во время Олимпиады-2024 в Париже россиянка жаловалась на отношение украинских спортсменов к представителям РФ, когда наши соотечественники отказывались приветствовать соперников из страны-агрессорки.
Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась фантазиями на тему того, что российские футбольные команды будут вскоре возвращены в международные соревнования, а "голос Украины всем уже надоел".
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