Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова нелепо раскритиковала легендарного форварда сборной Украины Андрея Шевченко. Депутатка Государственной думы резко отреагировала на слова бывшего футболиста о том, что для него не существует экс-партнера по сборной Анатолия Тимощука.

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Об этом Журова заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина пожаловалась на то, что в нашей стране спортсменам "задают политические вопросы", а также негативно относятся к представителям страны-агрессорки.

"Украинским настоящим и бывшим спортсменам журналисты в стране задают политические вопросы. И если ты на них не отвечаешь, то выглядишь предателем, ведь неужели у тебя нет своего мнения? Скорее всего, Шевченко не мог не ответить на подобный вопрос. Может быть, через какое-то время он раскается и скажет: "Понимаете, была сложная ситуация, простите меня". В Украине сейчас продолжается такая тенденция, что ты не можешь даже фотографироваться рядом с россиянином или пожать ему руку", – сказала Журова.

Во время Олимпиады-2024 в Париже россиянка жаловалась на отношение украинских спортсменов к представителям РФ, когда наши соотечественники отказывались приветствовать соперников из страны-агрессорки.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась фантазиями на тему того, что российские футбольные команды будут вскоре возвращены в международные соревнования, а "голос Украины всем уже надоел".

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